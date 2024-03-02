Latihan Perdana di Prancis, Tim Bulu Tangkis Indonesia Fokus Adaptasi

CHAMBLY - Tim bulu tangkis Indonesia telah menjalani latihan perdana di Prancis, tepatnya di pusat olahraga Chambly Maville pada Jumat 1 Maret 2024 pagi dan sore. Ini adalah kali pertama Fajar Alfian dan kawan-kawan mencoba lapangan yang rencananya akan menjadi tempat pemusatan latihan jelang Olimpiade Paris 2024.

Pusat olahraga ini memiliki kapasitas sembilan lapangan bulu tangkis yang dilengkapi dengan fasilitas ruang fitness dan sauna. Kepala pelatih tim Olimpiade Paris 2024, Rionny Mainaky, pun cukup puas dengan kondisi ini.

"Untuk suasana dan atmosfer di latihan perdana ini sangat menggembirakan ya. Dari tadi pagi sampai sesi sore ini anak-anak dengan semangat, fokus dan konsentrasi yang bagus menjalankan semua menu latihan. Baik teknik maupun fisik," kata Rionny dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (2/3/2024).

"Kami latihan hampir dua jam dengan pendekatan menuju turnamen. Ini cukup menguntungkan karena kami punya persiapan lebih banyak di sini jadi adaptasi dengan cuaca yang dingin bisa lebih baik," sahut Rionny.

Senada dengan Rionny, pelatih ganda putra Aryono Miranat juga sudah memberikan porsi latihan menuju turnamen dengan banyak sesi game. Namun begitu, sesi tersebut diselingi juga dengan teknik smash dan defense.

"Karena sudah dekat dengan pertandingan jadi hari ini fase latihan dengan banyak game. Diselingi dengan teknik-teknik finishing seperti smash dan defense," ucap Aryono.