HOME SPORTS MOTOGP

Jadi Sosok Berjasa dalam Kariernya di MotoGP, Franco Morbidelli Kirim Ucapkan Terima Kasih ke Valentino Rossi

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |09:58 WIB
Jadi Sosok Berjasa dalam Kariernya di MotoGP, Franco Morbidelli Kirim Ucapkan Terima Kasih ke Valentino Rossi
Valentino Rossi dan Franco Morbidelli (Foto: Yamaha MotoGP)
SAKHIR - Franco Morbidelli mengirimkan ucapan terima kasih kepada Valentino Rossi. Dia tidak memungkiri The Doctor -julukan Valentino Rossi- adalah sosok paling berjasa dalam mimpinya untuk menjadi pembalap MotoGP.

Franco Morbidelli adalah jebolan VR46 Riders Academy merupakan akademi balap Valentino Rossi. Selain Franco Morbidelli terdapat juga Francesco Bagnaia, Luca Marini serta Marco Bezzecchi yang merupakan pembalap MotoGP lulusan dari VR46 Riders Academy.

Sebelum masuk ke MotoGP, Franco Morbidelli sempat tampil selama lima musim di Moto2. Pembalap asal Italia itu sempat merasakan gelar juara Moto2 pada 2017 bersama Marc VDS Racing Team.

Kemudian pada 2018, ia promosi ke MotoGP bersama Marc VDS Racing Team. Setahun setelahnya, Franco Morbidelli memutuskan pindah ke tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha SRT.

Sementara pada 2019, Francesco Morbidelli sempat menjadi runner-up usai kalah bersaing dengan Joan Mir. Berkat penampilan apiknya tersebut pada pertengahan MotoGP 2021, ia pindah ke tim pabrikan Yamaha, Monster Energy Yamaha.

Selama dua setengah musim bersama Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli gagal menunjukkan penampilan terbaiknya. Ia pun memutuskan pindah ke Prima Pramac Racing untuk tampil di MotoGP 2024.

Halaman:
1 2
