HOME SPORTS NETTING

Jelang Turnamen Tur Eropa, Jonatan Christie Dapat Kabar Bahagia dari Sang Istri

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |09:59 WIB
Jelang Turnamen Tur Eropa, Jonatan Christie Dapat Kabar Bahagia dari Sang Istri
A
A
A

JAKARTA – Istri Jonatan Christie, Shania Junianatha (Shanju) mengumumkan kehamilan anak pertama. Keduanya mengumumkan kabar baik itu melalui media sosial pribadi masing-masing, Kamis (29/2/2024).

“Petualangan terhebat kita dimulai dengan sedikit detak jantung,” tulis Shania yang mengaitkan dengan akun Jojo di Instagram, dikutip pada Kamis (29/2/2024).

Kabar baik ini kemudian disambut hangat oleh netizen di media sosial. Mereka beramai-ramai mengucapkan selamat untuk Jojo dan Shania melalui kolom komentar unggahan tersebut.

Diketahui, Jojo dan Shanju -sapaan akrab Shania Junianatha- menikah di Gereja Katedral Jakarta pada 1 Desember 2023 lalu. Tiga bulan setelah menikah, mereka pun mengumumkan segera kedatangan sang buah hati.

Kabar baik ini tentu diharapkan menjadi motivasi Jonatan Christie menjelang tampil di Eropa. Diketahui, tunggal putra Indonesia itu akan menghadapi dua turnamen besar di Benua Biru dalam waktu dekat.

Melansir laman resmi BWF, Jojo akan tampil di Prancis Open 2024 (Super 750), dan All England 2024 (Super 1000). Dua turnamen itu masuk dalam penghitungan poin kualifikasi Olimpiade Paris 2024 (Road to Olympic).

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
