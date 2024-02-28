Catat Guys! Jadwal Lengkap Pertandingan KOVO V-League Women 2023-2024 di RCTI+: Megawati Hangestri Siap Beraksi!

PARA pemain terbaik di Liga Voli Putri Korea Selatan dipertemukan dalam pertandingan KOVO V-League Women 2023-2024. Megawati Hangestri dan kawan-kawan yang bermain untuk Red Sparks kini berada di peringkat 3 klasemen dengan 53 poin, sementara Megawati sendiri saat ini berada di peringkat 7 Top Scorer dengan 660 poin.

RCTI+ kembali menayangkan pertandingan KOVO V-League Women 2023/2024 ini bagi kamu para pencinta olahraga voli, berikut jadwal lengkapnya:

27 Februari 2024

Ex Hi-Pass vs Red Sparks, Pukul 16.57 WIB

28 Februari 2024

Hyundai Hillstate vs GS Caltex , Pukul 16.57 WIB

29 Februari 2024

AI Peppers vs IBK Altos, Pukul 16.57 WIB

2 Maret 2024

Hyundai Hillstate vs Red Sparks, Pukul 13.57 WIB