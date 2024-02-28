Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Catat Guys! Jadwal Lengkap Pertandingan KOVO V-League Women 2023-2024 di RCTI+: Megawati Hangestri Siap Beraksi!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:41 WIB
Catat Guys! Jadwal Lengkap Pertandingan KOVO V-League Women 2023-2024 di RCTI+: Megawati Hangestri Siap Beraksi!
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: RCTI+)
A
A
A

PARA pemain terbaik di Liga Voli Putri Korea Selatan dipertemukan dalam pertandingan KOVO V-League Women 2023-2024. Megawati Hangestri dan kawan-kawan yang bermain untuk Red Sparks kini berada di peringkat 3 klasemen dengan 53 poin, sementara Megawati sendiri saat ini berada di peringkat 7 Top Scorer dengan 660 poin.

RCTI+ kembali menayangkan pertandingan KOVO V-League Women 2023/2024 ini bagi kamu para pencinta olahraga voli, berikut jadwal lengkapnya:

Megawati Hangestri

27 Februari 2024

Ex Hi-Pass vs Red Sparks, Pukul 16.57 WIB

28 Februari 2024

Hyundai Hillstate vs GS Caltex , Pukul 16.57 WIB

29 Februari 2024

AI Peppers vs IBK Altos, Pukul 16.57 WIB

2 Maret 2024

Hyundai Hillstate vs Red Sparks, Pukul 13.57 WIB

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement