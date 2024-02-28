Terbang Hari Ini ke Prancis, Tim Bulu Tangkis Indonesia Terbagi 2 Kloter

JAKARTA – Tim bulu tangkis Indonesia akan terbang ke Prancis pada hari ini, Rabu (28/2/2024). Mereka siap menghadapi tur Eropa yang akan digelar pada Maret 2024.

Keberangkatan tim bulu tangkis Indonesia ke Prancis dibagi dalam dua kloter. Ada keberangkatan pada sore dan malam pada hari ini.

Tujuan pertama tim Indonesia kali ini adalah Prancis. Rencananya, tim bulu tangkis Indonesia akan berlaga di French Open dan All England 2024.

Ajang French Open 2024 sendiri akan bergulir pada 5-10 Maret. Kemudian, ada ajang All England 2024 yang akan berlangsung pada 12-17 Maret.

Rombongan besar yang terdiri dari sebagian atlet, pelatih, dan tim support akan menjadi kloter pertama yang berangkat. Mereka mengawali perjalanan dari bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 17.40 WIB dengan pesawat Emirates Airlines EK357.

Sementara itu, kloter kedua terdiri dari Gregoria Mariska Tunjung, Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando, dan Daniel Marthin. Kelima atlet tersebut baru berangkat malam nanti pukul 21.40 WIB menggunakan Turkish Airlines TK57.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Ricky Soebagdja, memimpin langsung tim keberangkatan pada tur Eropa kali ini. Ia menyatakan para pemain siap bertanding pada tur Eropa nanti.

"Tim kita sudah siap bertanding, melihat persiapan yang cukup matang dan kondisi anak-anak baik. Jadi bagaimana nanti mereka bersaing di sana karena persaingan di level Super 750 dan Super 1000 sangat ketat. Hari ini perjalanan panjang, saya berpesan untuk tetap menjaga kondisi dan banyak minum air putih," kata Ricky dalam keterangan pers PBSI, Rabu (28/2/2024).