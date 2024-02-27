Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Olimpiade Paris 2024: Indonesia Diyakini Sabet Emas dari Cabor Bulu Tangkis

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:10 WIB
Olimpiade Paris 2024: Indonesia Diyakini Sabet Emas dari Cabor Bulu Tangkis
Raja Sapta Oktohari saat mengunjungi Pelatnas PBSI (Foto: Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia diyakini bisa meraih medali emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis di Olimpiade Paris 2024. Hal itu disampaikan Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari.

Okto menyambangi Pelatnas PBSI Cipayung pada Selasa (27/2) siang WIB. Dalam kunjungannya itu, dia mengintip persiapan para atlet bulutangkis sekaligus memberi suntikan semangat kepada pemain yang akan mentas di Olimpiade Paris 2024.

Dalam sambutannya, Okto optimistis bulutangkis Indonesia bisa mendulang meraih emas di Olimpiade Paris 2024. Dia sangat yakin memori manis di Olimpiade 2020 bisa kembali terulang. Di mana pada edisi tersebut, Indonesia sukses meraih emas lewat ganda putri, Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

“Di antara semua keraguan, saya yakin badminton dapat emas. Pasti. Karena modal kita keykainan,” kata Okto kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, Selasa (27/2/2024).

“Harus yakin dan saya yakin sekali badminton pasti dapat emas. Saya belum pernah dikecewakan badminton. Badminton jadi benchmark cabor lain,” sambungnya.

Lebih lanjut, Okto juga mengatakan akan ada foto pemain lain yang nantinya akan dipajang pada tembok Pelatnas PBSI Cipayung. Di mana, memang ada satu tembok yang dihiasi foto-foto pemain Indonesia yang sukses meraih medali Olimpiade.

