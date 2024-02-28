Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Cara agar Marc Marquez Mau Kembali ke Tim Repsol Honda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |13:40 WIB
Ini Cara agar Marc Marquez Mau Kembali ke Tim Repsol Honda
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

TIM Repsol Honda memiliki peluang bereuni dengan Marc Marquez di masa depan. Skenario tersebut dapat terwujud jika Honda bisa memenuhi satu syarat, yakni dapat menjanjikan Marquez motor yang kompetitif di MotoGP.

Seperti yang diketahui, Marquez memutuskan berpisah dengan Honda di akhir MotoGP 2023 lalu karena tak merasa puas dengan motor RC213V. Semenjak mengalami kecelakaan parah di MotoGP 2020, Marquez kesulitan bersinar bukan hanya karena cederanya yang tak kunjung sembuh, tapi juga faktor motor Honda.

Honda bak kehilangan arah ketika ditinggalkan Marquez setahun penuh di MotoGP 2020 tersebut. Sejak saat itu, motor RC213V mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan tim-tim lain.

Pada MotoGP 2023, cedera lengan kanan Marquez pun sudah mulai pulih dan ia bisa memaksimalkan kemampuan fisiknya. Hanya saja, Marquez tetap kesulitan karena motor Honda yang sudah terlanjut bapuk.

Marc Marquez

Alhasil, Marquez mengakhiri MotoGP 2023 dengan menempati posisi 14 dan sekali naik podium. Marquez yang merasa motor Honda sudah tak kompetitif pun memutuskan pindah ke Gresini Ducati mulai MotoGP 2024.

Marquez pindah karena penasaran akan kemampuannya. Ia ingin menantang dirinya apakah masih bisa kompetitif atau tidak ketika sudah mengendarai motor terkuat di MotoGP saat ini.

Halaman:
1 2
