HOME SPORTS MOTOGP

Daftar Pembalap di MotoGP 2024: Ada 4 Juara Dunia Termasuk Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |08:16 WIB
Daftar Pembalap di MotoGP 2024: Ada 4 Juara Dunia Termasuk Marc Marquez!
Sebanyak 22 pembalap di MotoGP 2024 akan bersaing memperebutkan titel juara (Foto: MotoGP)
A
A
A

BERIKUT daftar pembalap di MotoGP 2024. Ada empat juara dunia di antara 22 pembalap yang akan tampil di ajang balap motor paling bergengsi tersebut.

Pekan balapan MotoGP 2024 segera bergulir. Seri perdana, MotoGP Qatar 2024, akan digelar di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, pada 8-10 Maret mendatang.

Marc Marquez (Gresini Racing) melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Para pembalap telah menyelesaikan dua tes pramusim MotoGP 2024 masing-masing di Sirkuit Internasional Sepang (Malaysia) dan Qatar. Kini, mereka tengah melakukan persiapan akhir menuju balapan pertama.

Terdapat sejumlah pembalap yang berganti tim pada MotoGP 2024. Marc Marquez hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing dengan mendepak Fabio Di Giannantonio. Kursinya lalu ditempati Luca Marini yang datang dari VR46 Racing Team.

Nah, Di Giannantonio lantas menjadi tandem Marco Bezzecchi di tim milik Valentino Rossi itu. Kemudian, Franco Morbidelli pindah ke Pramac Ducati dari Monster Energy Yamaha.

Posisinya digantikan oleh Alex Rins yang memilih hijrah dari tim satelit LCR Honda. Kursi pembalap asal Spanyol itu ditempati oleh Johann Zarco yang kontraknya tak diperpanjang Pramac Ducati.

Halaman:
1 2
