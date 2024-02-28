Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Davide Tardozzi Tak Mau Buru-Buru soal Kontrak Baru Francesco Bagnaia Jelang MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |05:41 WIB
Davide Tardozzi Tak Mau Buru-Buru soal Kontrak Baru Francesco Bagnaia Jelang MotoGP 2024
Kontrak Francesco Bagnaia hanya soal waktu (Foto: Twitter/@PeccoBagnaia)
A
A
A

LOSAIL - Direktur Olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi, menegaskan pihaknya dan Francesco Bagnaia memiliki kesepakatan yang sama untuk tetap melanjutkan hubungan. Namun, soal perpanjangan kontrak kedua belah pihak juga tidak ingin buru-buru.

Masalah perpanjangan kontrak Bagnaia menjadi topik yang cukup hangat diperbincangkan. Pecco akan habis kontrak di Ducati pada akhir Kejuaraan Dunia MotoGP 2024.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar (Foto: Twitter/@ducaticorse)

Kendati belum menemukan titik cerah, Bagnaia kemungkinan besar akan menetap. Pasalnya, ia merupakan rider andalan sejak direkrut ke tim pabrikan pada 2021. Seiring berjalannya waktu, pria asal Italia itu sukses mempersembahkan dua titel juara dunia.

Maka dari itu, sudah menjadi rahasia umum Ducati dan Bagnaia ingin melanjutkan kerja sama. Tardozzi menjelaskan pihaknya sedang berusaha menyelesaikan kontrak baru.

Dijelaskan lebih lanjut, Tardozzi membeberkan sejatinya kedua pihak telah setuju untuk memperpanjang kontrak. Menurutnya, semua ini hanyalah masalah waktu dan tidak ingin terburu-buru.

“Kami berusaha menyelesaikannya secepat mungkin, di sana tidak ada batas waktu, kedua belah pihak ingin tetap bersama,” kata Tardozzi, dipetik dari Motosan, Rabu (28/2/2024).

Halaman:
1 2
