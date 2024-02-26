Masih Dendam Gagal Juara di 2023, Jorge Martin Bakal Kalahkan Francesco Bagnaia di MotoGP 2024

PEMBALAP Tim Pramac Ducati, Jorge Martin ternyata masih dendam karena gagal menjuarai MotoGP 2023 lantaran kalah saing dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Martin pun bertekad kejadian sama takkan terulang lagi, karena itu ia akan melakukan berbagai cara agar bisa mengalahkan Bagnaia di MotoGP 2024.

Pecco Bagnaia menjadi juara dunia MotoGP 2023 alias meraih gelar back to back setelah pada musim 2022 untuk kali pertama jadi kampiun. Pembalap asal Italia itu total mengoleksi 467 poin, di atas Jorge Martin yang menjadi runner up dengan memperoleh 428 poin.

Setelah persaingan sengit di musim lalu, Jorge Martin memiliki rencana untuk MotoGP 2024. Sang pembalap asal Spanyol itu tahu apa yang harus dia ubah untuk mengalahkan teman lamanya sekaligus mantan teman sekamarnya di MotoGP tahun ini.

Jorge Martin juga menegaskan bahwa dirinya akan melakukan segala cara yang dia bisa demi mengalahkan Pecco Bagnaia di MotoGP 2024. Di sisi lain, pembalap 26 tahun itu tetap akan selalu menghargai Bagnaia yang pernah menyabet dua gelar juara dunia MotoGP.

“Pecco adalah seorang juara dan saya selalu sangat menghormatinya. Hari ini dia adalah juara dunia tiga kali dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mengalahkannya,” kata Jorge Martin, dikutip dari Speed Week, Senin (26/2/2024).

“Anda harus tetap tenang, benar-benar fokus. Anda tidak boleh membiarkan diri Anda melakukan kesalahan apa pun. Dan tahun lalu saya melakukannya terlalu banyak," imbuhnya.