HOME SPORTS MOTOGP

Motornya Bermasalah, Jorge Martin Tak Mau Disebut Favorit Juara MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |21:01 WIB
Motornya Bermasalah, Jorge Martin Tak Mau Disebut Favorit Juara MotoGP 2024
Jorge Martin (Pramac Ducati) ragu bisa menjadi juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@pramacracing)
A
A
A

LOSAIL - Jorge Martin tak percaya diri menjadi favorit juara di MotoGP 2024. Pasalnya, setelah melakukan tes pramusim MotoGP 2024 selama dua hari di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, motornya mengalami masalah.

Martin tampil kuat selama tes pramusim pertama di Malaysia pada awal Februari. Namun, keadaan nampaknya sudah berubah saat ini.

Jorge Martin melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)

Dalam tes pramusim di Qatar, Martin hanya mampu berada di peringkat ketujuh. Catatan waktunya berselisih 0,524 detik dari sang pemuncak klasemen sekaligus sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, yang tampil sensasional dengan membukukan waktu di angka 1 menit 50,952 detik.

Martinator mengungkapkan memang mengalami masalah di akhir sesi yang menurutnya disebabkan oleh getaran keras pada motor Desmosedici GP24-nya. Padahal sebelumnya, kuda besinya itu sudah sangat nyaman untuk dikendarai sehingga yakin siap mentas di MotoGP 2024.

“Sebenarnya saya merasa baik sepanjang hari, sangat nyaman dan siap untuk balapan akhir pekan. Namun ketika saya memakai ban terakhir untuk melakukan latihan sprint, saya mulai mengalami masalah,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Jumat (23/2/2024).

“Saya sudah mengalami masalah getaran pada motor sebelum memulai tes, kami tidak tahu pasti penyebabnya, dan kami masih belum punya solusinya. Ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik dan saya tidak bisa berkendara dengan nyaman, dan dalam simulasi itu adalah bencana,” tambah rider Pramac Ducati itu.

Lebih lanjut, Martin menilai akselerasi motornya perlu ditingkatkan karena getaran itu sangat mengganggu performa sebab bisa menyebabkan ban motor lebih cepat aus. Pria asal Spanyol itu bertekad untuk memperbaikinya secepat mungkin agar siap menyambut balapan pertama MotoGP 2024 yang dimulai di Qatar pada 8-10 Maret mendatang.

“Hasilnya lebih baik dari kemarin tapi masih jauh dari Pecco (sapaan Bagnaia). Kami harus meningkatkan performa terutama di akselerasi karena kami mendapat banyak getaran dan mungkin akan lebih merusak karet. Tidak ada yang berhasil saat ini, kami harus meningkatkan diri untuk balapan,” jelas rider berusia 26 tahun itu.

Halaman:
1 2
