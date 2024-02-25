Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Chemistry Kian Kuat Usai Juara Vietnam IC 2024, Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat Makin Percaya Diri

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |03:01 WIB
<i>Chemistry</i> Kian Kuat Usai Juara Vietnam IC 2024, Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat Makin Percaya Diri
Ganda Putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat. (Foto: Bagas Abiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Keberhasilan menjuarai Vietnam International Challenge 2024 ternyata mempengaruhi chemistry pasangan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat. Keduanya kini mengaku chemistry dan mental mereka semakin kuat dan hal itu jelas menambah rasa percaya diri mereka untuk menghadapi turnamen ke depan.

Meski baru dipasangkan dan menjalani tiga turnamen, Yeremia/Rahmat telah mengoleksi satu gelar di Vietnam International Challenge 2024. Keberhasilan tersebut tak dipungkiri pasangan berjuluk YeRah itu membuat mereka semakin padu.

"Mungkin dari segi chemistry atau mental kami lebih kompak mulai sekarang. Tambah juara ini, kami makin pede, makin yakin kalau kami masih bisa bersaing, tingal nanti di Super 300 dan Super 500 dicoba lagi sampai tembus juara," ucap Yeremia di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Minggu (25/2/2024).

Namun begitu, Yeremia/Rahmat tidak serta merta merasa cukup. Menurutnya kekompakkan mereka di dalam lapangan belum teruji di level BWF World Tour. Sebab saat ini mereka masih difokuskan untuk mengumpulkan poin dari level bawah.

Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat

"Ya masih dicoba-coba (chemistry di lapangan), kan kemarin sudah juara, tapi karena kelasnya masih IC mungking di level Super 100 atau 300, chemistry-nya dicoba untuk melawan yang berat-berat lagi," tambah Yeremia.

Sementara, Rahmat yang merupakan junior dari Yeremia tak menyangkal memiliki rasa segan kepada sang senior. Berselisih empat tahun membuat Rahmat menghormati sang senior, meski Yeremia juga tidak menutup telinga ketika sang junior memberi masukan.

Halaman:
1 2
