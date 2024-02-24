Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kondisi Marc Marquez Usai Kecelakaan di Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |13:21 WIB
Kondisi Marc Marquez Usai Kecelakaan di Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar
Marc Marquez dan Joan Mir kala mentas di MotoGP. (Foto: Repsol Honda)
A
A
A

KONDISI Marc Marquez usai kecelakaan di tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar terungkap. Pembalap Gresini Ducati itu memastikan kondisi fisiknya baik-baik saja menjelang MotoGP 2024 bergulir, meski sempat menjalani operasi armpump serta kecelakaan dalam tes pramusim di Qatar.

Marquez mengaku tak mengalami masalah apa pun lagi dengan lengannya. Dia pun siap secara fisik untuk memulai musim baru.

Marc Marquez

Marquez menjalani operasi armpump pada lengan kanannya pada akhir November 2023 setelah tes pascamusim MotoGP 2023 di Valencia. Tindakan itu diambil karena dia terganggu dengan sindrom kompartemen yang dialaminya sepanjang musim lalu.

Kemudian, The Baby Alien -julukan Marquez- menjalani tes pramusim di Malaysia pada awal Februari 2024 dan di Qatar pada awal pekan ini dengan baik. Namun, dia melaju lebih cepat dan lebih ngotot di Sirkuit Lusail untuk melakukan simulasi balapan dengan motor barunya, Desmosedici GP23.

Hasilnya, Marquez finis di peringkat empat dengan catatan waktu yang berselisih 0,383 detik dari sang pembalap tercepat, Francesco Bagnaia, dari Ducati Lenovo. Akan tetapi, dia mengalami kecelakaan pada hari kedua tes ketika menikung di Tikungan 4.

Beruntung, bintang asal Spanyol itu tak mengalami cedera apa pun dari kecelakaan itu. Dia juga memastikan bahwa operasi armpump yang dilakukannya benar-benar membuat kondisi fisiknya sangat baik dan tak menderita masalah apa pun lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement