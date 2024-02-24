Alex Rins Nilai Yamaha Perlu Perbaiki 2 Hal Ini Jelang MotoGP 2024

LOSAIL - Alex Rins menyebut tim Monster Energy Yamaha perlu meningkatkan rem dan akselerasi jelang MotoGP 2024. Menurutnya, dua kekurangan tersebut membuat pabrikan asal Jepang itu kalah bersaing di tes Pramusim MotoGP 2024.

Rins menempati posisi ke-16 pada hari kedua tes yang berlangsung di Losail International Circuit, Qatar, pada Selasa 20 Februari 2024 dengan waktu 1 menit 52.103. Hasil tersebut menjadi peningkatan setelah pada hari pertama menempati peringkat ke-19 dengan waktu 1 menit 53.642 detik.

Kendati demikian, Rins masih belum bisa menyamai kecepatan Fabio Quartararo meski sama-sama mengendarai YZR-M1. Sebab, El Diablo menempati posisi ke-14 pada hari kedua dan ke-10 pada hari pertama.

Sementara, Rins menyadari YZR-M1 masih perlu mendapatkan peningkatan. Ia menilai motor pabrikan asal Jepang itu masih memiliki kekurangan di bagian rem dan akselerasi.

"Jika kami menemukan sesuatu, mungkin akan menarik untuk meningkatkan rem dan akselerasi," kata Alex Rins dikutip dari Motosan, Sabtu (24/2/2024).

Meski pengereman YZR-M1 lebih baik dibandingkan di Sirkuit Internasional Sepang (Malaysia), Rins menilai cengkeraman motornya masih kurang saat keluar dari tikungan serta akselerasinya. Bahkan, ia menganggap dua kekurangan tersebut membuat Yamaha kalah bersaing dengan pabrikan lain.