HOME SPORTS NETTING

Puji Yeremia Rambitan Pemain Killer, Rahmat Hidayat: Smash Dia Lebih Keras!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |01:01 WIB
Puji Yeremia Rambitan Pemain Killer, Rahmat Hidayat: Smash Dia Lebih Keras!
Ganda putra Indonesia, Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan/Rahmat Hidayat. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat memuji partner barunya, yakni Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan sebagai pemain yang killer (mematikan) ketika bermain di belakang. Menurut Rahmat, Yeremia begitu berbahaya ketika main di belakang karena memiliki pukulan smash yang amat keras.

Pujian itu dilemparkan Rahmat saat berlatih bersama Yeremia. Untuk yang belum tahu, Yeremia/Rahmat menjadi salah satu pasangan ganda putra baru pada tahun ini. Keduanya sudah melakoni tiga turnamen dan mengoleksi satu gelar juara di Sri Lanka International Challenge 2024.

Pasangan yang dijuluki YeRah ini langsung menduduki peringkat 186 dunia usai menjalani tiga turnamen. Soal kekompakkan di dalam dan luar lapangan, keduanya pun mengaku sudah terjalin cukup baik.

Mereka juga tak sungkan melempar pujian satu sama lain. Bagi Rahmat Yeremia merupakan pemain yang memiliki smash keras mematikan hingga menyebutnya killer.

Yeremia Rambitan/Rahmat Hidayat

"Dia (Yeremia) killer ya di belakang. Dia punya smash yang lebih keras," ucap Rahmat kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (23/2/2024).

"Ya, perbedaannya kali ini saya bisa maju lagi ke depan. Kalau kemarin (dengan pasangan sebelumnya) kan belakang terus," tambahnya.

Halaman:
1 2
