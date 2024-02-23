Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini 3 Pembalap Ducati yang Jadi Panutan Marc Marquez demi Bisa Kuasai Desmosedici di MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |02:02 WIB
Ini 3 Pembalap Ducati yang Jadi Panutan Marc Marquez demi Bisa Kuasai Desmosedici di MotoGP 2024
Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

LUSAIL – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez mengaku bakal belajar dari Francesco Bagnaia hingga Jorge Martin untuk bisa tampil lebih cepat menggunakan Desmosedici di MotoGP 2024. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pun menjelaskan sedang berusaha tenang untuk beradaptasi dengan motor Ducati.

Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez menyebut ada tiga pembalap Ducati yang ia jadikan panutan untuk bisa menguasai motor Desmosedici dengan cepat. Ketiga pembalap itu adalah duo Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini serta Jorge Martin (Pramac Ducati).

Seperti yang diketahui, Marc Marquez dan pembalap lainnya sudah menjalani persiapan, sebelum tampil di MotoGP 2024. Mereka pun sudah mengikuti tes pramusim MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Qatar, selama dua hari pada 19-20 Februari 2024.

Sementara Marc Marquez berhasil mencuri perhatian bersama Gresini Racing dengan menempati posisi keempat usai mencatatkan waktu 1 menit 51.335 detik dan tertinggal 0.383 detik dari pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Hal tersebut pun menjadikan ancaman bagi para pembalap lainnya, setelah ia sempat berada di posisi ke-16 pada tes hari pertama.

Marc Marquez

Pembalap asal Spanyol itu pun menjelaskan selama pramusim berusaha untuk tenang serta perlahan dan tak panik untuk bisa beradaptasi dengan Ducati. Meski menyadari masih sering tertinggal jauh, tetapi Marc Marquez sadar untuk bisa memahami karakter Desmosedici.

"Tidak ada rahasia. Saya sangat tenang selama pra-musim karena saya tahu selangkah demi selangkah, jangan panik. Terkadang saya sangat jauh, tetapi penting untuk memahami semua langkah. Karena ini adalah motor baru dan itu penting," kata Marc Marquez dikutip dari Speedweek, Jumat (23/2/2024).

Halaman:
1 2
