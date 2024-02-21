Advertisement
MOTOGP

Pecahkan Rekor di Sirkuit Lusail, Francesco Bagnaia Senang Bukan Main

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |14:00 WIB
Pecahkan Rekor di Sirkuit Lusail, Francesco Bagnaia Senang Bukan Main
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
DOHA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tak bisa menutupi rasa senangnya usai memecahkan rekor waktu di Sirkuit Lusail, Qatar saat mentas di hari kedua tes pramusim MotoGP 2024. Bagnaia senang bukan karena memecahkan rekor saja, tapi lantaran bahagia kerja keras timnya selama ini membuahkan hasil manis karena motornya dapat melaju sangat kencang.

Bagnaia menyelesaikan tes pramusim hari kedua di Sirkuit Lusail, Doha, Qatar pada Rabu (21/2/2024) dini hari WIB. Pembalap asal Italia itu sukses finis posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 50,952 detik.

Itu merupakan rekor baru bagi pembalap motor di Sirkuit Lusail. Meskipun begitu, catatan ini tentu tidak resmi mengingat Bagnaia menorehkannya di tes pramusim. Namun, Bagnaia merasa sangat senang.

“Masuk akal jika saya memulai dengan ini: Saya senang,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Rabu (21/2/2024).

Francesco Bagnaia

“Kami menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Kami telah memutuskan segalanya untuk memulai musim ini,” sambungnya.

