Timnas Basket 3x3 Putra dan Putri Indonesia Mulai Jalani Persiapan, Jelang Mentas di FIBA 3x3 Asia Cup 2024

JAKARTA – Timnas Basket 3x3 putra dan putri Indonesia fokus menatap FIBA 3x3 Asia Cup 2024. Kini, persiapan pun mulai dijalani.

FIBA 3x3 Asia Cup 2024 akan berlangsung di Singapura. Timnas Basket 3x3 putra dan putri Indonesia akan ambil bagian dalam ajang yang akan berlangsung pada 27 sampai 31 Maret 2024.

PP Perbasi yang mengirim tim putra dan putri pada gelaran FIBA 3x3 Asia Cup 2024 pun sudah memanggil sejumlah pemain. Di masing-masing kategori, ada enam pemain.

Untuk tim putra, ada Serigne Modou Kane. Lalu ada Erick Ibrahim Junior (Dewa United), Muhammad Daffa Shaldy (Devils Medan), Muhammad Naufal Alifiq (BBM CLS Knights), Yogi Saputra Chan (Amartha Hangtuah), dan Muhammad Ivan Rizky Ramdani dari Sulawesi Selatan.

Sementara itu, untuk tim putri, ada Jesslyn Angelique Aritonang dari Jawa Timur. Lalu, ada Adelaide Callista Wongsohardjo (GMC Cirebon), Faizzatus Shoimah (GMC Cirebon), Tasya Hery Saputera (CLS Surabaya), Angelica Jennifer Chandra (Mataram Yogyakarta), dan Lea Elvensia Wolobubo Kahol (Surabaya Fever).

PP Perbasi menunjuk satu pelatih yang akan menangani langsung Timnas 3x3 putra dan putri. Sosok tersebut adalah Andika Ramadhani yang sebelumnya menangani Timnas 3x3 putra di SEA Games 2023 Kamboja.

Nantinya, Rama akan didampingi Dwi Prasetiyono sebagai strength & conditioning coach. Lalu, ada juga Rizky Julian Rifai sebagai Manajer Operasional.

Sekjen PP Perbasi, Nirmala Dewi, menjelaskan persiapan memang sengaja dilakukan sejak sekarang dengan harapan meraih hasil terbaik. Dia juga mengungkapkan pemilihan pemain muda guna regenerasi Timnas.

“Kami melakukan persiapan sekarang dengan harapan tim ini bisa memberikan hasil terbaik di Singapura nanti,” ungkap Nirmala Dewi dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/2/2024).

“Terkait pemain muda yang kita andalkan karena tekad kuat regenerasi di timnas. Setelah di 5 on 5, kini regenerasi di 3x3. Harapannya, mereka bisa lebih matang di beberapa kejuaraan ke depan karena target kita jika 3x3 terus diberikan kesempatan bermain sangat terbuka mengintip peluang lolos Olimpiade 2028,” sambungnya.