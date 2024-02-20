Hasil Drawing Wakil Indonesia di Orleans Masters 2024: Belum Ada Lawan Berat di Babak Pertama

Rinov/Pitha akan menjadi satu-satunya wakil ganda campuran Indonesia di Orleans Masters 2024 (Foto: PBSI)

ORLEANS – Hasil drawing babak 32 besar Orleans Masters 2024 resmi dirilis. Wakil Merah-Putih terlihat belum akan menemui lawan berat di babak pertama.

Indonesia hanya menurunkan lima wakil saja di Orleans Masters 2024. Dari kelima utusan itu pun yang turun bukanlah para pemain andalan karena turnamen Super 300 ini digelar berbarengan dengan ajang All England 2024 pada 12-17 Maret mendatang.

Bisa dibilang hanya satu jagoan Tanah Air yang turun gunung di Orleanas Masters 2024 yang dihelat di Orleans, Prancis itu, yakni duet ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Mereka bermain di level turnamen yang lebih rendah untuk memperbaiki mental mereka yang sedang jatuh setelah menelan rentetan hasil buruk.

Di babak 32 besar, Ripith -sebutan Rinov/Pitha- bersua dengan lawan yang mudah. Mereka berstatus sebagai unggulan pertama dan ditantang oleh Davi Silva/Sarmia Lima asal Brasil.

Kemudian, Sabar Karyaman Gutama/Moh.Reza Pahlevi Isfahani, menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putra. Mereka berhadapan dengan pasangan tuan rumah, Eloi Adam/Leo Rossi.

Di sektor ganda putri, tiga pasangan Indonesia menjadi unggulan di turnamen Super 300 ini. Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berstatus sebagai unggulan pertama yang akan bentrok dengan Haramara Gaitan/Sabrina Solis dari Meksiko.