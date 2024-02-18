Francesco Bagnaia Ungkap Persiapan Jelang MotoGP 2024, Siap Dominasi Sejauh Mungkin

BOLOGNA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ungkap persiapan jelang MotoGP 2024. Memastikan persiapan sudah berjalan dengan baik, Bagnaia pun optimis bisa mendominasi sejauh mungkin balapan musim ini.

Pecco -sapaan akrab Bagnaia- pun mengakui bahwa MotoGP 2023 berjalan sulit baginya walau mampu mempertahankan gelar juara. Salah satu tantangan terberatnya adalah menjaga konsistensi sepanjang musim.

“Musim lalu sulit. Saya terjatuh beberapa kali. Sangat penting untuk menunjukkan konsistensi. Seperti biasa, harus kompetitif, tapi tetap memperhatikan keteraturan,” kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Minggu (18/2/2024).

Pada tes resmi pertama MotoGP 2024 di Malaysia pada awal Februari ini, Pecco menunjukkan performa yang sangat apik. Dia menjadi yang tercepat di Sirkuit Sepang dengan memecahkan rekor lap sepanjang masa atas namanya sendiri di angka 1 menit 56,682 detik.

Oleh karena itu, pembalap berusia 27 tahun tersebut berambisi untuk bisa mendominasi sejauh mungkin di MotoGP 2024 yang akan digelar dalam 22 seri. Sebab menurutnya, persiapannya menjelang musim ini merupakan yang terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Saya ingin berusaha menjadi yang terdepan sejauh mungkin dalam 44 balapan. Tidak diragukan lagi Anda harus mengembangkan strategi dan mendorong garis batas,” ujar rider kelahiran Turin itu.

“Tahun lalu kami mempersiapkan segalanya dengan baik. Saya pikir ini adalah tahun terbaik kami dalam hal persiapan,” imbuhnya.

“Namun kami juga mendapat istirahat tiga minggu di bulan Mei dan lima minggu di bulan Juli karena tahun ini kita hanya memiliki tiga seri di bulan Juli. Namun saya pikir pelatih kami di Akademi akan mempersiapkan kami untuk segalanya. Kami akan berada dalam kondisi prima untuk balapan kesepuluh musim ini,” jelas Bagnaia.