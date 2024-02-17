Kisah Kehebatan Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Kini Tinggal Kenangan

Lin Dan dan Lee Chong Wei jadi anggota Big 4 bulu tangkis (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)

KISAH kehebatan Big 4 pebulu tangkis tunggal putra dunia yang kini tinggal kenangan, layak untuk diulas lagi. Sebab, kehebatan keempatnya benar-benar sulit ditandingi pada masanya.

Keempat pemain ini merupakan pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang pernah ada. Mereka tampil begitu mendominasi pada era 2000-an.

Pada masa emas mereka, rivalitas empat pebulu tangkis tunggal putra tersebut terbilang sangat ketat dalam berbagai turnamen. Mereka silih berganti lolos ke partai puncak dan menjadi juara.

Salah satu momen epik bahkan pernah terjadi di ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2005. Kala itu, keempat pemain bersamaan naik podium juara.

Pada turnaman tersebut, Taufik Hidayat keluar sebagai juara setelah mengalahkan Lin Dan. Sementara itu, Peter Gade dan Lee Chong Wei menjadi semifinalis.

Namun, seiring berjalannya waktu, mereka saat ini tak lagi aktif sebagai pemain. Gade lebih dulu pensiun pada 2012 yang kemudian disusul Taufik setahun setelahnya.