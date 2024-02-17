Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Kehebatan Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Kini Tinggal Kenangan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |18:17 WIB
Kisah Kehebatan Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Kini Tinggal Kenangan
Lin Dan dan Lee Chong Wei jadi anggota Big 4 bulu tangkis (Foto: Instagram/@leechongweiofficial)
A
A
A

KISAH kehebatan Big 4 pebulu tangkis tunggal putra dunia yang kini tinggal kenangan, layak untuk diulas lagi. Sebab, kehebatan keempatnya benar-benar sulit ditandingi pada masanya.

Keempat pemain ini merupakan pebulu tangkis tunggal putra terbaik yang pernah ada. Mereka tampil begitu mendominasi pada era 2000-an.

Big 4 Badminton

Pada masa emas mereka, rivalitas empat pebulu tangkis tunggal putra tersebut terbilang sangat ketat dalam berbagai turnamen. Mereka silih berganti lolos ke partai puncak dan menjadi juara.

Salah satu momen epik bahkan pernah terjadi di ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2005. Kala itu, keempat pemain bersamaan naik podium juara.

Pada turnaman tersebut, Taufik Hidayat keluar sebagai juara setelah mengalahkan Lin Dan. Sementara itu, Peter Gade dan Lee Chong Wei menjadi semifinalis.

Namun, seiring berjalannya waktu, mereka saat ini tak lagi aktif sebagai pemain. Gade lebih dulu pensiun pada 2012 yang kemudian disusul Taufik setahun setelahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement