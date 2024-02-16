Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Misi Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Megawati Hangestri dkk Yakin Bisa Menang Mudah dari Al Peppers

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:20 WIB
Misi Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Megawati Hangestri dkk Yakin Bisa Menang Mudah dari Al Peppers
Saksikan penampilan Megawati Hangestri bersama Red Sparks di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

PEVOLI Indonesia, Megawati Hangestri bersama Red Sparks akan menghadapi laga tandang dengan Al Peppers di putaran kelima Liga Voli Korea 2023/2024. Mereka akan bermain di Yeomju Gymnasium pada Jumat, 16 Februari 2024 pukul 17.00 WIB di link ini.

Saat ini, Red Sparks memiliki ambisi untuk melampaui poin GS Caltex yang hanya selisih 1 poin. Untuk mempertahankan posisi Red Spark di empat besar klasemen, Megawati dkk harus bisa meraih 3 poin beruntun dari Al Peppers.

Sementara itu, Al Peppers masih harus berjuang untuk menaikkan peringkatnya yang hanya tahan dengan 8 poin. Terlihat bahwa Al Peppers dan Red Sparks punya target yang sama untuk menang, namun memiliki tujuan yang berbeda di laga kali ini.

Dua pemain kuat dari masing-masing opposite hitter, Yaasmeen Bedart Ghani akan bertemu dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Secara peringkat top skor, Megawati masih lebih unggul 605 poin dari Yaasmeen dengan 592 poin.

Saksikan aksi Megawati Hangestri bersama Red Sparks di Vision+

Hal ini tentu menjadi tujuan utama bagi Yaasmeen untuk menaikkan peringkatnya, mengingat cukup sulit saat ini menaikkan peringkat klasemen Al Peppers yang tak beranjak dari posisi tujuh.

Berikut daftar nama pemain Red Sparks dalam Liga Voli Korea 2023/2024:

Lee So-young (outside hitter)

Ahn Ye-rim (setter)

Yeum Hye-seon (setter)

Kim Se-in (outside hitter)

Noh Ran (libero)

Park Eun-jin (middle blocker)

Lee Ye-sol (opposite)

Megawati Hangestri (opposite hitter)

Seo Yu-kyeong (libero)

Park Hye-min (outside hitter)

Kwak Sun-ok (outside hitter)

Han Song-yi (middle blocker)

Jung Soo-ji (libero)

Kim Chae-na (setter)

Lee Seon-woo (outside hitter)

Jung Ho-young (middle blocker)

Lee Ji-su (middle blocker)

Kang Dae-yong (outside hitter)

Choi Hyo-seo (outside hitter)

Giovanna Milana (outside hitter)

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
