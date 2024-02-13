Lewis Hamilton Cabut, Bos Mercedes Akui Kebanjiran Pesan WhatsApp

Kepala Tim Mercedes AMG Petronas, Toto Wolff, mendapat banyak pesan WhatsApp dari pembalap (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

BRACKLEY - Kepala Tim Mercedes AMG Petronas, Toto Wolff, mengaku mendapat banyak chat di aplikasi WhatsApp yang bertanya mengenai kursi kosong di timnya pada F1 2025. Sebab, tim tersebut masih mencari pengganti yang pas untuk Lewis Hamilton.

Pembalap asal Inggris itu memutuskan hengkang ke Scuderia Ferrari pada F1 2025. Padahal, Hamilton sempat memperpanjang kontrak dengan Mercedes hingga akhir musim depan.

Terungkap kemudian, Hamilton punya opsi untuk pergi di tahun kedua kontrak barunya jika dirasa ada tawaran lebih menggiurkan dari tim lain. Mercedes kini wajib mencari tandem untuk George Russell pada F1 2025.

Di tengah pencarian itu, Wolff mengaku mendapat banyak panggilan telefon juga chat WhatsApp. Pihaknya kini tengah mencari sosok yang tepat sembari mempersiapkan musim F1 2024.

"Kami memang sedang mencari dan melihat opsi. Kami menyukai kesempatan-kesempatan dan mungkin akan mengambil langkah berani," ungkap Wolff, dikutip dari Crash, Selasa (13/2/2024).

"Kami mendapat cukup banyak panggilan telefon dan juga WhatsApp (belakangan ini). Kami butuh waktu (untuk memutuskan)," imbuh pria asal Austria itu.