SPORT LAIN

4 Atlet Biliar Indonesia Ikut Turnamen di Las Vegas, POBSI Ungkap Harapannya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |18:20 WIB
4 Atlet Biliar Indonesia Ikut Turnamen di Las Vegas, POBSI Ungkap Harapannya
Silviana Lu siap tampil pada kejuaraan biliar di Amerika Serikat (Foto: Instagram/@lusilviana98)
A
A
A

JAKARTA - Empat pebiliar Indonesia bakal mengikuti turnamen di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, pada Februari 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjend) PP POBSI, Fadil Nasution, pun berharap para atletnya bisa tampil lepas tanpa beban.

Ada pun empat pebiliar Indonesia yang akan mentas di Las Vegas terdiri dari dua putra dan dua putri. Untuk pemain putra, ada Punguan Sihombing dan Andri, sedangkan pemain putri yang diutus adalah Silviana Lu dan Susi Marlen.

Punguan dan Silviana Lu

Punguan mengikuti dua event sekaligus, yakni Las Vegas Open 2024, yang digelar pada 22-24 Februari, dan World 10-Ball Championship, yang berlangsung pada 27 Februari hingga 2 Maret mendatang. Sementara Andri, hanya akan tampil di Las Vegas Open 2024 saja.

Begitu pula dengan Silviana dan Marlen yang hanya akan turun di satu turnamen saja. Mereka bermain di ajang khusus wanita, yaitu Las Vegas Women’s Open 2024, yang dihelat pada 22-24 Februari.

POBSI sendiri hanya memasang target khusus untuk Silviana saja di Las Vegas di mana ia diharapkan bisa menembus perempatfinal setelah mampu mencapai semifinal pada edisi tahun 2023. Sedangkan tiga atlet lainnya diharapkan bisa menambah poin untuk memperbaiki peringkat dunia mereka.

