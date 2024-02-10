Sebastian Vettel Diyakini Cocok Jadi Pengganti Lewis Hamilton di Mercedes

SEBASTIAN Vettel diyakini cocok jadi pengganti Lewis Hamilton di Mercedes AMG Petronas pada F1 2025. Hal itu diungkapkan oleh pengamat F1, Eddie Jordan.

Seperti diketahui, Hamilton beberapa waktu lalu membuat keputusan mengejutkan dengan hengkang dari Mercedes dan merapat ke tim rival mereka yakni Ferrari. Pemilik tujuh gelar juara dunia ini akan memulai petualangannya dengan tim berlogo kuda jingkrak itu pada F1 2025.

Pindahnya Hamilton praktis membuat Mercedes sedang mencari sosok pengganti yang tepat untuk nantinya menjadi tandem George Russell. Belakangan, sudah ada beberapa nama yang cukup santer dikaitkan dengan tim berjuluk Silver Arrow tersebut.

Mereka adalah Alex Albon, Carlos Sainz Jr, Esteban Ocon, dan Fernando Alonso. Kemudian ada juga nama Andrea Kimi Antonelli yang baru saja naik ke F2 untuk musim 2024. Mercedes dikabarkan naksir dengan talenta berusia 17 tahun itu karena digadang-gadang sebagai ‘Max Verstappen baru’.

Meski begitu, Jordan memiliki pandangan yang berbeda. Pria berusia 75 tahun itu justru merasa Vettel layak masuk dalam kandidat pengganti Hamilton. Ia menilai pembalap asal Jerman itu adalah pilihan yang masuk akal untuk berada di Mercedes.

“Saya pikir Vettel harus ikut serta karena kontak besar dengan Jerman. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Michael (Schumacher) sebelumnya. Dia meninggalkan Ferrari, kemana dia pergi? Kembali ke Mercedes. Jadi, itu suatu kemungkinan,” kata Jordan, dilansir dari Crash, Sabtu (10/2/2024).