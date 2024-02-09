Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Deretan Pebulu Tangkis yang Kisah Asmaranya Kerap Jadi Sorotan, Nomor 1 dari Thailand!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |14:38 WIB
Deretan Pebulu Tangkis yang Kisah Asmaranya Kerap Jadi Sorotan, Nomor 1 dari Thailand!
Para pebulu tangkis Thailand. (Foto: Instagram/@gmsupak)
A
A
A

DERETAN pebulu tangkis yang kisah asmaranya kerap jadi sorotan menarik dikulik. Salah satunya ada yang kerap tuai kritikan.

Ya, serba-serbi soal kehidupan para pebulu tangkis dunia kerap jadi sorotan, termasuk kisah asmara. Apalagi, beberapa pebulu tangkis menjalin asmara dengan rekan seprofesi.

Hubungan mereka pun kerap jadi sorotan. Bukan hanya reaksi positif yang diberikan tetapi juga ada respons negatif. Sejumlah faktor melatarbelakanginya.

Lantas, siapa saja pebulu tangkis itu? Berikut deretan pebulu tangkis yang kisah asmaranya kerap jadi sorotan.

2. Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto

Ribka Sugiarto dan Muhammad Rian Ardianto

Salah satu pebulu tangkis yang kisah asmaranya kerap jadi sorotan berasal dari Indonesia. Mereka adalah Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto.

Pasangan ini juga kerap menuai kritikan dari netizen karena performa keduanya. Mereka kerap tampil kurang memuaskan sehingga komentar yang datang kerap tertuju ke hubungan sejoli ini.

Rian sendiri diketahui bermain di sektor ganda putra bersama Fajar Alifian. Sementara Ribka, dia mentas di sektor ganda putri bersama Lanny Tria Mayasari.

Terlepas dari itu, Rian dan Ribka tetap menjalin hubungan yang harmonis. Bahkan, keduanya diketahui baru saja melangsungkan lamaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184592/lin_dan-lqSA_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement