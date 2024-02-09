Deretan Pebulu Tangkis yang Kisah Asmaranya Kerap Jadi Sorotan, Nomor 1 dari Thailand!

DERETAN pebulu tangkis yang kisah asmaranya kerap jadi sorotan menarik dikulik. Salah satunya ada yang kerap tuai kritikan.

Ya, serba-serbi soal kehidupan para pebulu tangkis dunia kerap jadi sorotan, termasuk kisah asmara. Apalagi, beberapa pebulu tangkis menjalin asmara dengan rekan seprofesi.

Hubungan mereka pun kerap jadi sorotan. Bukan hanya reaksi positif yang diberikan tetapi juga ada respons negatif. Sejumlah faktor melatarbelakanginya.

Lantas, siapa saja pebulu tangkis itu? Berikut deretan pebulu tangkis yang kisah asmaranya kerap jadi sorotan.

2. Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto





Salah satu pebulu tangkis yang kisah asmaranya kerap jadi sorotan berasal dari Indonesia. Mereka adalah Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto.

Pasangan ini juga kerap menuai kritikan dari netizen karena performa keduanya. Mereka kerap tampil kurang memuaskan sehingga komentar yang datang kerap tertuju ke hubungan sejoli ini.

Rian sendiri diketahui bermain di sektor ganda putra bersama Fajar Alifian. Sementara Ribka, dia mentas di sektor ganda putri bersama Lanny Tria Mayasari.

Terlepas dari itu, Rian dan Ribka tetap menjalin hubungan yang harmonis. Bahkan, keduanya diketahui baru saja melangsungkan lamaran.