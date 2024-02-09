Jack Miller Jadi Pembalap Tersibuk Pada Tes MotoGP 2024 di Malaysia

SEPANG – Jack Miller menjadi pembalap tersibuk di hari pertama tes MotoGP 2024 di Malaysia, Selasa (7/2/2023) kemarin. Rider Red Bull KTM itu berpendapat semua tantangan pada uji coba ini sangat penting untuk menjalani musim baru.

Selama tes shakedown pekan lalu di Sirkuit Sepang, test rider KTM, Dani Pedrosa dan Pol Espargaro, telah melakukan pra-pemilihan suku cadang baru untuk motor RC16. Nah, pada hari pertama tes resmi, giliran sang pembalap reguler, Brad Binder dan Jack Miller yang mengevaluasi lebih lanjut hal itu beserta pengaturannya.

Kedua rider tim pabrikan KTM itu memiliki tugasnya masing-masing sehingga berkendara dengan spesifikasi motor yang berbeda. Namun, karena spektrum yang dicakup Miller lebih luas, maka dia juga bekerja lebih keras.

Buktinya, pembalap asal Australia itu mencatatkan total putaran sebanyak 69 lap di mana tidak ada rider lain yang melakukannya sebanyak itu di hari pertama. Dia pun menjelaskan bahwa motor barunya itu cukup nyaman dikendarai meski belum menghasilkan waktu yang diinginkannya.

“Hari ini cukup melelahkan! Kami mencoba banyak hal dan banyak bermain-main dengan materi. Motornya terasa nyaman sejak meter pertama. Serangan waktu tidak menghasilkan apa yang saya inginkan, tapi itu tidak boleh dilebih-lebihkan,” kata Miller dilansir dari Speedweek, Rabu (7/2/2024).

Ya, pada hari pertama tes, Miller memang belum mencatatkan kecepatan yang baik di mana dia berada di urutan 18 dengan selisih 1,097 detik dari waktu tercepat yang dibukukan, Jorge Martin. Sedangkan, Binder duduk enam tempat di atasnya dengan selisih waktu 0,773 detik dari rider Pramac Ducati itu.