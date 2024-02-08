Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Update Klasemen Poin Ranking Nasional Pool Putra 2024: Feri Satriyadi Pimpin Klasemen

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |10:58 WIB
Update Klasemen Poin Ranking Nasional Pool Putra 2024: Feri Satriyadi Pimpin Klasemen
Update ranking pool putra 2024. (Foto: POBSI)
A
A
A

UPDATE klasemen Poin Ranking Nasional Pool Putra 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pebiliar Feri Satriyadi pun tengah memimpin klasemen saat ini.

Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) merilis perbaruan klasemen sementara Poin Ranking Nasional Pool Putra 2024. Rilis terbaru ini dikeluarkan usai turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open (IIO) 2024 dan Mantra International Tournament digelar.

Feri Satriyadi

Posisi puncak dikuasai oleh Feri Satriyadi dari klub Mantra yang merupakan juara 1 pada 2022. Dirinya berhasil mengumpulkan 370 poin dari dua kompetisi pada awal 2024.

Di posisi kedua, ada Gebby dari klub Rama. Dia total meraih 340 poin hasil perjuangan mencapai 16 besar di IIO 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement