Update Klasemen Poin Ranking Nasional Pool Putra 2024: Feri Satriyadi Pimpin Klasemen

UPDATE klasemen Poin Ranking Nasional Pool Putra 2024 akan diulas dalam artikel ini. Pebiliar Feri Satriyadi pun tengah memimpin klasemen saat ini.

Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) merilis perbaruan klasemen sementara Poin Ranking Nasional Pool Putra 2024. Rilis terbaru ini dikeluarkan usai turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open (IIO) 2024 dan Mantra International Tournament digelar.

Posisi puncak dikuasai oleh Feri Satriyadi dari klub Mantra yang merupakan juara 1 pada 2022. Dirinya berhasil mengumpulkan 370 poin dari dua kompetisi pada awal 2024.

Di posisi kedua, ada Gebby dari klub Rama. Dia total meraih 340 poin hasil perjuangan mencapai 16 besar di IIO 2024.