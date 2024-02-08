3 Pelatih Top Bulutangkis Dunia yang Paling Disegani, Nomor 1 dari Indonesia!

TIGA pelatih top bulu tangkis dunia yang paling disegani akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Salah satunya adalah pelatih dari Indonesia.

Sosok yang dimaksud adalah Herry Iman Pierngadi (Herry IP). Sebelum menjabat sebagai kepala pelatih di sektor ganda campuran, Herry IP menjadi sorotan setelah menciptakan sejumlah pasangan ganda putra terbaik Indonesia.

Kali ini Okezone akan membahas tiga pelatih top bulu tangkis dunia yang paling disegani. Siapa saja? berikut ulasannya.

3. Li Yong Bo





Nama Li Yong Bo jelas tidak asing lagi bagi pecinta bulutangkis dunia. Dia pelatih kepala bulu tangkis China yang banyak mempersembahkan gelar juara bagi Tiongkok.

Kualitas Li Yong Bo sebagai pelatih sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia membawa dampak besar dalam kebangkitan Tim Bulutangkis China hingga berhasil menguasai setiap pertandingan BWF.

Paling diingat adalah saat Li Yong Bo berhasil mengantarkan tim bulutangkis China memborong bersih semua sektor di ajang Olimpiade London tahun 2012 lalu. Li Yong Bo sendiri sudah memutuskan untuk diri sendiri pada tahun 2017

2. Pullela Gopichand





Berikutnya ada nama Pullela Gopichand yang merupakan pelatih top dunia asal India. Pullela Gopichand menjadi sosok pelatih yang berhasil mengantarkan Tim Nasional Bulutangkis India maju.

Bahkan, dia sukses memperkenalkan bulutangkis sebagai olahraga populer kedua di India setelah kriket. Keberhasilan dia membuktikan dengan membawakan anak asuhnya menyabet medali perak di dunia salah satunya Pusarla V. Sindhu.