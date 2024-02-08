Masih Kaku Kendarai Ducati, Marc Marquez: Saya Perlu Lupakan Gaya Balapan 11 Tahun di Honda!

SEPANG – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez mengakui ada perbedaaan feeling mengendarai motor Ducati dan Honda. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menyimpulkan hal itu setelah dua hari berkendara dengan Ducati Desmosedici di tes pramusim MotoGP 2024.

Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez mengaku masih belum terbiasa dan merasa kaku saat mengendarai motor Desmosedici saat menjalani tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Menurut Marquez, ia perlu melupakan cara berkendara yang sudah ia lakukan selama 11 tahun di Honda demi bisa beradaptasi dengan kuda besi Ducati.

Sebagai informasi, Marquez menyelesaikan hari kedua tes pramusim MotoGP 2024 di posisi ke-14. Pembalap berusia 30 tahun itu mengalami penurunan posisi. Sebab, sebelumnya The Baby Alien mampu menyelesaikan tes pada urutan kesembilan di hari pertama.

Setelah tes hari kedua, Marquez mulai merasakan ada perbedaan feeling mengendarai motor Honda dan Ducati. Marquez mengaku, masih belum bisa mengendalikan motor Desmosedici dengan baik saat deselerasi -pengurangan kecepatan.

“Deselerasi masih berbeda bagi saya dengan Ducati. Namun saya tidak kehilangan posisi apa pun di zona pengereman, sebaliknya, saya malah mendapatkan keunggulan di sini dibandingkan dengan yang lain. Saat ini saya masih kalah di pintu keluar tikungan cepat,” ujar Marquez dikutip dari Speedweek, Kamis (8/2/2024).

“Di sini Anda perlu kepercayaan pada sepeda motor. Secara umum saya masih agak kaku saat mengendarai motor, tapi hari ini saya mulai sedikit menikmati berkendara. Itu sebabnya saya sangat ingin melakukan tugas sepuluh putaran hari ini. Mungkin saya berlebihan dan akan merasakannya besok, tapi tidak apa-apa,” sambungnya.