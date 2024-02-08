Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Masih Kaku Kendarai Ducati, Marc Marquez: Saya Perlu Lupakan Gaya Balapan 11 Tahun di Honda!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |04:26 WIB
Masih Kaku Kendarai Ducati, Marc Marquez: Saya Perlu Lupakan Gaya Balapan 11 Tahun di Honda!
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

SEPANG – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez mengakui ada perbedaaan feeling mengendarai motor Ducati dan Honda. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menyimpulkan hal itu setelah dua hari berkendara dengan Ducati Desmosedici di tes pramusim MotoGP 2024.

Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez mengaku masih belum terbiasa dan merasa kaku saat mengendarai motor Desmosedici saat menjalani tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Menurut Marquez, ia perlu melupakan cara berkendara yang sudah ia lakukan selama 11 tahun di Honda demi bisa beradaptasi dengan kuda besi Ducati.

Sebagai informasi, Marquez menyelesaikan hari kedua tes pramusim MotoGP 2024 di posisi ke-14. Pembalap berusia 30 tahun itu mengalami penurunan posisi. Sebab, sebelumnya The Baby Alien mampu menyelesaikan tes pada urutan kesembilan di hari pertama.

Setelah tes hari kedua, Marquez mulai merasakan ada perbedaan feeling mengendarai motor Honda dan Ducati. Marquez mengaku, masih belum bisa mengendalikan motor Desmosedici dengan baik saat deselerasi -pengurangan kecepatan.

“Deselerasi masih berbeda bagi saya dengan Ducati. Namun saya tidak kehilangan posisi apa pun di zona pengereman, sebaliknya, saya malah mendapatkan keunggulan di sini dibandingkan dengan yang lain. Saat ini saya masih kalah di pintu keluar tikungan cepat,” ujar Marquez dikutip dari Speedweek, Kamis (8/2/2024).

Marc Marquez

“Di sini Anda perlu kepercayaan pada sepeda motor. Secara umum saya masih agak kaku saat mengendarai motor, tapi hari ini saya mulai sedikit menikmati berkendara. Itu sebabnya saya sangat ingin melakukan tugas sepuluh putaran hari ini. Mungkin saya berlebihan dan akan merasakannya besok, tapi tidak apa-apa,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement