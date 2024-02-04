Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Open 2024: Aldila Sutjiadi/Miyu Kato Juara Usai Menang atas Wakil China

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |20:35 WIB
Hasil Thailand Open 2024: Aldila Sutjiadi/Miyu Kato Juara Usai Menang atas Wakil China
Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi bersama rekannya, Miyu Kato juara Thailand Open 2024. (Foto: WTA)
A
A
A

HUA HIN – Petenis asal Indonesia, Aldila Sutjiadi bersama partnernya asal Jepang, Miyu Kato memastikan diri menjadi juara Thailand Open 2024. Mereka memenangkan nomor ganda putri di turnamen yang lebih dikenal sebagai Hua Hin Championships 2024 itu usai berhasil menaklukkan lawan mereka di final.

Tampil partner bersama duetnya yang berasal dari Jepang, Miyu Kato, Aldila tampil luar biasa. Mereka naik podium pertama Thailand Open 2024 setelah meraih kemenangan dalam partai final yang berlangsung pada Minggu (4/2/2024) sore WIB di Hua Hin, Thailand.

Tampil sebagai unggulan pertama, Aldila/Kato sukses melibas unggulan kedua, Jiang Xin Yu/Han Yu Guo, dari China, di partai puncak. Lewat pertarungan ketat selama tiga set, mereka membungkam sang lawan dengan skor 6-4, 1-6 dan 10-7.

Dengan hasil tersebut, Aldila kini telah mengemas lima gelar juara di ajang WTA Tour yang semuanya merupakan turnamen level 250 yang dia dapatkan dari sektor ganda putri. Adapun empat titel sebelumnya diraih di Copa Colsanitas 2022, Auckland Classic 2023, ATX Open 2023 dan Tennis in The Land 2023.

Aldila Sutjiadi/Miyu Kato juara Thailand Open 2024

Dalam perjalanannya merebut gelar juara Hua Hin Championships 2024, Aldila/Kato melibas Ingrid Martins/Nao Hibino (Brasil/Jepang) di babak 16 besar dengan skor 6-1 dan 7-6 (7-4). Lalu, mereka menyingkirkan duet Yunani, Anastasia Tikhonova/Valentini Grammatikopoulou, dengan skor 7-5 dan 6-1.

