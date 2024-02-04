3 Pelatih Bulutangkis yang Jatuh Cinta dengan Anak Didiknya Sendiri, Nomor 1 dari Indonesia!

TIGA pelatih bulu tangkis yang jatuh cinta dengan anak didik akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya merupakan mantan pebulutangkis asal Indonesia, yang berkarier sebagai pelatih di Eropa.

Kali ini Okezone akan membahas tiga pelatih bulu tangkis yang jatuh cinta dengan anak didik. Siapa saja mereka? berikut ulasannya

3 Yao Jie – Eric Pang

Yao Jie pebulutangkis putri asal China. Dia memutuskan untuk menikah dengan tunggal putra Belanda, Eric Pang usai terlibat cinta lokasi. Setelah menjadi suami istri, Yao Jie menjadi pelatih khusus bagi Eric Pang yang tetap melanjutkan kariernya di bulutangkis.

Meski sangat jarang terlihat adanya atlet bulutangkis yang dilatih istrinya sendiri, namun harus diakui jika interaksi manis mereka di lapangan cukup mencuri perhatian. Saat ini diketahui jika Eric Pang dan Yao Jie sudah memutuskan pensiun dari bulutangkis dan fokus untuk mengurus keluarga mereka.

2. Yanislav Petkov – Stefani Stoeva

Selanjutnya ada pasangan Yanislav Petkov dengan pebulutangkis top Bulgaria, Gabriela Stoeva. Yanislav Petkov sendiri diketahui sebagai fisioterapis sekaligus pelatih conditioning dari tim bulu tangkis Bulgaria.

Karena sering menghabiskan waktu bersama, membuat Stefani Stoeva dan Yanislav Petkov cukup banyak memiliki momen-momen romantis. Mereka bahkan tak segan untuk memamerkan momen romantis itu di instagram.