Hasil Semifinal Thailand Masters 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Takluk 2 Gim Langsung

BANGKOK - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri takluk di semifinal Thailand Masters 2024 Super 300. Ganda putra Indonesia itu kalah dua gim langsung 15-21 dan 6-21 dari pasangan He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Bermain di Nimibutr Stadium, Bangkok, Sabtu (3/2/2024) siang WIB, Bagas/Fikri langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda putra ranking sembilan dunia itu mengandalkan permainan cepat dan taktis untuk meruntuhkan pertahanan He/Ren.

Namun begitu, He/Ren terpantau mampu mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Bahkan, duo China itu berhasil membalikkan keadaan dengan kombinasi pukulan cepat dan akuratnya.

Tidak butuh waktu lama, He/Ren langsung mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 8-11. Bagas/Fikri yang tertinggal tidak mau menyerah begitu saja. Mereka memperlihatkan perlawanan sengit di poin-poin akhir pertandingan.

Sayangnya, upaya Bagas/Fikri tidak mampu mengejar ketertinggalan. Pada akhirnya, He/Ren sukses menuntaskan pertandingan gim pertama dengan kemenangan 15-21.

Memasuki gim kedua, He/Ren bermain agresif dengan serangan beruntun ke pertahanan Bagas/Fikri. Duet Indonesia itu terpantau kesulitan untuk mengantisipasi gelombang serangan tersebut.