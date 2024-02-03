Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Thailand Masters 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Takluk 2 Gim Langsung

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |13:36 WIB
Hasil Semifinal Thailand Masters 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Takluk 2 Gim Langsung
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri kandas di semifinal Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri takluk di semifinal Thailand Masters 2024 Super 300. Ganda putra Indonesia itu kalah dua gim langsung 15-21 dan 6-21 dari pasangan He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Bermain di Nimibutr Stadium, Bangkok, Sabtu (3/2/2024) siang WIB, Bagas/Fikri langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda putra ranking sembilan dunia itu mengandalkan permainan cepat dan taktis untuk meruntuhkan pertahanan He/Ren.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri beraksi di Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)

Namun begitu, He/Ren terpantau mampu mengantisipasi sejumlah serangan dengan baik. Bahkan, duo China itu berhasil membalikkan keadaan dengan kombinasi pukulan cepat dan akuratnya.

Tidak butuh waktu lama, He/Ren langsung mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 8-11. Bagas/Fikri yang tertinggal tidak mau menyerah begitu saja. Mereka memperlihatkan perlawanan sengit di poin-poin akhir pertandingan.

Sayangnya, upaya Bagas/Fikri tidak mampu mengejar ketertinggalan. Pada akhirnya, He/Ren sukses menuntaskan pertandingan gim pertama dengan kemenangan 15-21.

Memasuki gim kedua, He/Ren bermain agresif dengan serangan beruntun ke pertahanan Bagas/Fikri. Duet Indonesia itu terpantau kesulitan untuk mengantisipasi gelombang serangan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966490/update-ranking-bwf-usai-thailand-masters-2024-beda-nasib-leo-rolly-daniel-marthin-dengan-rehan-naufal-lisa-ayu-Wk4nSOMeVc.jpg
Update Ranking BWF Usai Thailand Masters 2024: Beda Nasib Leo Rolly/Daniel Marthin dengan Rehan Naufal/Lisa Ayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966432/reaksi-rionny-mainaky-usai-tak-ada-pebulu-tangkis-indonesia-yang-tembus-final-thailand-masters-2024-bukan-berarti-gagal-a6W9r5P3C8.jpg
Reaksi Rionny Mainaky Usai Tak Ada Pebulu Tangkis Indonesia yang Tembus Final Thailand Masters 2024: Bukan Berarti Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965372/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-beberkan-penyebabnya-P109IMtZ5L.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Beberkan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965413/hasil-lengkap-final-thailand-masters-2024-tuan-rumah-borong-2-gelar-aya-ohori-juara-bj9UocABXi.jpg
Hasil Lengkap Final Thailand Masters 2024: Tuan Rumah Borong 2 Gelar, Aya Ohori Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965078/thailand-masters-2024-tersingkir-di-semifinal-rehan-lisa-belajar-banyak-dari-ganda-tuan-rumah-VnCBcXFVbh.jpg
Thailand Masters 2024: Tersingkir di Semifinal, Rehan/Lisa Belajar Banyak dari Ganda Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965081/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-bagas-fikri-akui-tak-bisa-keluar-dari-tekanan-pasangan-china-D2jqFyoMYR.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Bagas/Fikri Akui Tak Bisa Keluar dari Tekanan Pasangan China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement