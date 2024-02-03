Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Bagas/Fikri Akui Tak Bisa Keluar dari Tekanan Pasangan China

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |22:10 WIB
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Bagas/Fikri Akui Tak Bisa Keluar dari Tekanan Pasangan China
Bagas/Fikri terhenti di semifinal Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, gagal melangkah ke final Thailand Masters 2024 setelah dibantai unggal kelima, He Ji Ting/Ren Xiang Yu, dari China, di semifinal dengan skor 15-21 dan 6-21. Mereka mengaku tak bisa keluar dari tekanan lawan sehingga tak bisa memberikan perlawanan.

Bermain di Nimibutr Stadium, Bangkok, Sabtu (3/2/2024) siang WIB, Bakri -sebutan Bagas/Fikri memulai laga dengan baik di mana mereka memimpin 5-3. Namun setelah He/Ren menyamakan skor menjadi 5-5 performa mereka menurun drastis.

Pasangan Pelatnas PBSI itu kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga tertinggal 9-14. Meski sempat mendekat di angka 13-14, mereka lengah lagi di poin-poin kritis dan kembali ketinggalan jauh dalam kedudukan 13-18 sampai akhirnya kalah dengan skor 15-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Bagas/Fikri benar-benar tak berkutik. He/Ren pun sangat mendominasi dengan memimpin sejak awal di angka 7-2 dan terus menambah keunggulan mereka menjadi 16-6 hingga kemudian menutup laga dengan kemenangan telak 21-6 dalam waktu 28 menit.

Bagas/Fikri pun sangat kecewa ditaklukkan dengan mudah oleh duet ranking 16 dunia itu. Mereka mengaku tak mampu keluar dari tekanan lawan meski sudah mencoba berbagai cara dengan merubah strategi

“Hasil pertandingan ini tentu kecewa. Hasil pertandingan tadi tidak seperti yang kami harapkan. Lawan bermain baik dengan tidak memberi ruang ke kami untuk keluar dari tekanan,” kata Bagas dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (3/2/2024).

“Hasil pertandingan tadi cukup mengecewakan. Ini karena permainan kami tidak keluar sama sekali. Sepanjang pertandingan, posisi kami tertekan terus,” sambung Fikri.

Halaman:
1 2
