HOME SPORTS NETTING

Febriana/Amalia dan Fikri/Bagas Tumbangkan Lawan, Melaju ke Semifinal BWF Thailand Masters 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |08:37 WIB
Febriana/Amalia dan Fikri/Bagas Tumbangkan Lawan, Melaju ke Semifinal BWF Thailand Masters 2024
Saksikan perjuangan wakil Indonesia di semifinal Thailand Masters 2024 hanya di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Semifinal BWF Thailand Masters 2024 menanti 2 wakil indonesia, ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan pasangan ganda putra Muhammad Fikri/ Bagas Maulana. Mereka tampil di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, pada Jumat (2/2).

Ana/Tiwi menghadapi Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela pasangan asal India. Perebutan poin sengit di awal gim dengan saling memimpin dengan skor 3-2. Jolly/Pullela cukup kesulitan dengan serangan beruntun dari Ana/tiwi yang terus unggul jauh hingga 11-3.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati beraksi di Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)

Jolly/Pullela tetap berusaha mengejar ketinggalan poin namun tak sempat mendahului dan berakhir dengan 21-12. Perlawanan dari wakil India cukup ketat di gim kedua dengan perbaikan performa dari Jolly/Pullela. Ana/Tiwi unggul tipis hingga 11-10 dan kalah dengan poin 17-21.

Gim akhir penuh perjuangan, Ana/Tiwi berusaha membalikkan keadaan dan unggul jauh 11-5. Gim berakhir dengan jarak tipis 23-21 Ana/Tiwi atas Jolly/Pullela. Selanjutnya, Ana/Tiwi akan melawan hasil pertandingan Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum vs Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard.

Sementara itu, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana susul Ana/Tiwi setelah mengalahkan wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po Hsuan. Menang lewat tiga gim dalam durasi 42 menit.

Fikri/Bagas banyak mengalami error di gim pertama dan terus memberikan poin untuk Lee/Yang sampai 2-7, 7-11. Lawan masih memperlebar jarak dan Fikri/Bagas harus merelakan untuk kalah dengan 15-21.

Fikri/Bagas mulai kembali dengan fokus yang tajam, lebih baik dari gim pertama dan unggul 10-7. Permainan berlangsung sengit dan terus samakan kedudukan. Fikri/Bagas raih lima poin beruntun dan akhiri gim dengan 21-9.

Lalu melaju ke gim ketiga, Fikri/Bagas terus melihat peluang untuk menerobos pertahanan wakil Taiwan tersebut. Saling mengejar poin hingga seri beberapa kali 7-7, 10-10. Setelah pastikan bisa perlebar jarak, Fikri/Bagas kunci kemenangan dengan 21-18.

Selanjutnya di semifinal, bagas fikri akan melawan pemenang dari pertandingan He Ji Ting/Ren Xiang Yu dari China dan Andres Sondergaard/Jesper Toft asal Finlandia.

Jadwal Semifinal BWF Thailand Masters 2024:

Sabtu, 3 Februari 2024

Febriana Dwipuji Kusuma/Amlia Cahaya Pratiwi vs (TBC)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs (TBC)

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF Thailand Masters 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

