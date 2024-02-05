Advertisement
NETTING

Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Beberkan Penyebabnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |02:00 WIB
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Beberkan Penyebabnya
Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, gagal melaju ke final Thailand Masters 2024 usai terhenti di semifinal. Mereka dikalahkan jagoan tuan rumah, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard dengan skor 13-21 dan 21-23 karena bermain kurang tenang dan terlalu terburu-buru.

Dalam laga yang berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Sabtu 3 Februari 2024 itu, Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amallia- hanya mampu memberikan perlawanan hingga menginjak skor 4-4 saja. Selepas itu mereka berada dalam tekanan lawan dan banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal jauh di angka 6-13 dan 10-18 sampai akhirnya tumbang 13-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan ranking 18 dunia itu terlibat pertarungan sengit dengan Aimsaard Bersaudara hingga kejar-kejaran skor berlangsung sampai mencapai skor 12-12. Kemudian, duet tuan rumah bisa mendominasi lagi dan menjauh dengan keunggulan 20-14.

Namun, Ana/Tiwi menampilkan permainan yang luar biasa di momen-momen krusial dan bisa mengejar lagi di angka 20-20. Sayangnya, mereka lengah lagi saat deuce dan akhirnya kalah dengan skor 21-23 di gim kedua.

Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya

Ana/Tiwi pun mengungkapkan bahwa mereka bermain terlalu terburu-buru di gim pertama sehingga banyak melakukan error. Mereka pun menyesal karena seharusnya penampilan apik di gim kedua bisa dimainkan sejak awal.

“Pada gim pertama, permainan kami terburu-buru. Kalau lebih tenang dan tidak bermain terburu-buru seperti pada pertandingan di gim kedua, sebenarnya kami pun bisa mengendalikan pola permainan yang dikembangkan lawan,” kata Tiwi dikutip dari rilis PBSI, Senin (5/2/2024).

Halaman:
1 2
