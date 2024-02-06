Reaksi Rionny Mainaky Usai Tak Ada Pebulu Tangkis Indonesia yang Tembus Final Thailand Masters 2024: Bukan Berarti Gagal!

Rionny Mainaky bicara soal kiprah wakil Indonesia di Thailand Masters 2024. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)

KEPALA Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rionny Mainaky, bereaksi usai tak ada wakil Indonesia yang bisa tembus babak final Thailand Masters 2024. Menurut Rionny Mainaky, hal ini bukanlah sebuah kegagalan.

Rionny menuturkan PBSI memang tidak menurunkan tim terbaik di Thailand Masters 2024. Hal itu karena para pemain hanya bertujuan mencari poin menuju Olimpiade Paris 2024.

"Kalau disebut tidak ada wakil di final memang iya, tapi bukan gagal. Kami tidak turun dengan tim terbaik di turnamen ini dan target utamanya adalah bagaimana pelapis-pelapis ini bisa mencari poin sebanyak-banyaknya,” ujar Rionny, dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (6/2/2024).

“Dan itu cukup berhasil, juga diberikan kredit untuk mereka yang turun terutama tiga ganda yang sukses ke semifinal,” lanjutnya.

“Bagas/Fikri, Ana/Tiwi, dan Rehan/Lisa yang perjalanannya tidak mudah. Mereka sebelum kalah di semifinal, menunjukkan penampilan yang luar biasa. Rehan/Lisa contohnya berhasil mengalahkan Goh/Lai yang secara peringkat lebih tinggi,” jelas Rionny.

“Selain itu, mereka juga sukses membalas kekalahan di Indonesia Masters atas wakil Denmark Jesper Toft/Clara Graversen," sambungnya.

Ya, tidak ada satu pun wakil Indonesia yang berhasil mencapai babak final Thailand Masters 2024 yang digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada 30 Januari-4 Februari 2024. Meski begitu, tiga wakil Indonesia berhasil mencapai babak semifinal.

Mereka adalah Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra), Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (ganda putri), dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (ganda campuran). Ketiga wakil itu terhenti di babak empat besar.