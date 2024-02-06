Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Rionny Mainaky Usai Tak Ada Pebulu Tangkis Indonesia yang Tembus Final Thailand Masters 2024: Bukan Berarti Gagal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |15:31 WIB
Reaksi Rionny Mainaky Usai Tak Ada Pebulu Tangkis Indonesia yang Tembus Final Thailand Masters 2024: Bukan Berarti Gagal!
Rionny Mainaky bicara soal kiprah wakil Indonesia di Thailand Masters 2024. (Foto: Bagas Abdiel/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

KEPALA Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Rionny Mainaky, bereaksi usai tak ada wakil Indonesia yang bisa tembus babak final Thailand Masters 2024. Menurut Rionny Mainaky, hal ini bukanlah sebuah kegagalan.

Rionny menuturkan PBSI memang tidak menurunkan tim terbaik di Thailand Masters 2024. Hal itu karena para pemain hanya bertujuan mencari poin menuju Olimpiade Paris 2024.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

"Kalau disebut tidak ada wakil di final memang iya, tapi bukan gagal. Kami tidak turun dengan tim terbaik di turnamen ini dan target utamanya adalah bagaimana pelapis-pelapis ini bisa mencari poin sebanyak-banyaknya,” ujar Rionny, dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (6/2/2024).

“Dan itu cukup berhasil, juga diberikan kredit untuk mereka yang turun terutama tiga ganda yang sukses ke semifinal,” lanjutnya.

“Bagas/Fikri, Ana/Tiwi, dan Rehan/Lisa yang perjalanannya tidak mudah. Mereka sebelum kalah di semifinal, menunjukkan penampilan yang luar biasa. Rehan/Lisa contohnya berhasil mengalahkan Goh/Lai yang secara peringkat lebih tinggi,” jelas Rionny.

“Selain itu, mereka juga sukses membalas kekalahan di Indonesia Masters atas wakil Denmark Jesper Toft/Clara Graversen," sambungnya.

Ya, tidak ada satu pun wakil Indonesia yang berhasil mencapai babak final Thailand Masters 2024 yang digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada 30 Januari-4 Februari 2024. Meski begitu, tiga wakil Indonesia berhasil mencapai babak semifinal.

Mereka adalah Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (ganda putra), Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (ganda putri), dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati (ganda campuran). Ketiga wakil itu terhenti di babak empat besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/40/2966490/update-ranking-bwf-usai-thailand-masters-2024-beda-nasib-leo-rolly-daniel-marthin-dengan-rehan-naufal-lisa-ayu-Wk4nSOMeVc.jpg
Update Ranking BWF Usai Thailand Masters 2024: Beda Nasib Leo Rolly/Daniel Marthin dengan Rehan Naufal/Lisa Ayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965372/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-febriana-dwipuji-amallia-cahaya-beberkan-penyebabnya-P109IMtZ5L.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Beberkan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/40/2965413/hasil-lengkap-final-thailand-masters-2024-tuan-rumah-borong-2-gelar-aya-ohori-juara-bj9UocABXi.jpg
Hasil Lengkap Final Thailand Masters 2024: Tuan Rumah Borong 2 Gelar, Aya Ohori Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965078/thailand-masters-2024-tersingkir-di-semifinal-rehan-lisa-belajar-banyak-dari-ganda-tuan-rumah-VnCBcXFVbh.jpg
Thailand Masters 2024: Tersingkir di Semifinal, Rehan/Lisa Belajar Banyak dari Ganda Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965081/gagal-ke-final-thailand-masters-2024-bagas-fikri-akui-tak-bisa-keluar-dari-tekanan-pasangan-china-D2jqFyoMYR.jpg
Gagal ke Final Thailand Masters 2024, Bagas/Fikri Akui Tak Bisa Keluar dari Tekanan Pasangan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/40/2965032/hasil-lengkap-semifinal-thailand-masters-2024-bagas-fikri-hingga-rehan-lisa-kalah-indonesia-tanpa-wakil-di-final-s8CjnzaD1W.jpg
Hasil Lengkap Semifinal Thailand Masters 2024: Bagas/Fikri hingga Rehan/Lisa Kalah, Indonesia Tanpa Wakil di Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement