Melihat Momen Berharga Valentino Rossi dan Marc Marquez Berada Satu Lintasan di Sirkuit Portimao Portugal

MELIHAT momen berharga Valentino Rossi dan Marc Marquez berada satu lintasan di Sirkuit Portimao, Portugal. Hal itu terjadi saat tim Ducati MotoGP turut ambil bagian dalam tes World Superbike tim Aruba.it Ducati.

Ya, para pembalap Ducati di MotoGP turut mentas dalam WorldSBK yang digelar di Sirkuit Portimao, Portugal, pada Senin 29 Januari 2024. Marc Marquez pun ikut mentas di sana karena akan membela tim Gresini Ducati pada MotoGP 2024.

Selain Marquez dan para pembalap lain Ducati, ada juga sosok Valentino Rossi dalam tes itu. Hal tersebut terjadi karena Rossi memang punya tim balap di MotoGP 2024. Timnya, VR46 Racing, pun turut jadi tim satelit Ducati di MotoGP 2024.

Kehadiran Rossi pun sontak jadi sorotan. Banyak pihak menyoroti momen Valentino Rossi yang satu lintasan lagi dengan Marc Marquez.