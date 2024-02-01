Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Thailand Masters 2024: Rachmat/Yere Senang Bisa Menang di Laga Debut

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |02:01 WIB
Thailand Masters 2024: Rachmat/Yere Senang Bisa Menang di Laga Debut
Yeremia/Rahmat melaju ke 16 besar Thailand Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, senang bisa meraih kemenangan dalam debut perdananya di Thailand Masters 2024. Yere bahkan berambisi untuk bisa meraih kesuksesan bersama Rachmat.

Ya, debut Rahmat/Yere berjalan mulus. Duet baru Pelatnas PBSI ini menang atas wakil tuan rumah, Tanadon Punpanich/Wachirawit Sothon di babak 32 besar Thailand Masters 2024 yang berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (31/1/2024) pagi WIB.

Rahmat tak bisa menutupi rasa senangnya karena dapat meraih kemenangan di laga debutnya bersama Yere. Meski jalani debut yang manis, pemain yang juga pernah menjadi tandem Kevin Sanjaya Sukamuljo itu tidak ingin berpuas diri begitu saja.

“Alhamdulillah bersyukur bisa memenangkan pertandingan hari ini, pertandingan pertama bersama mas Yere. Adaptasi dengan lapangan harus lebih cepat karena cukup berangin. Selain itu, sebagai pasangan kami harus banyak peningkatan lagi. Semoga di pertandingan selanjutnya bisa lebih baik lagi,” tutur Rahmat dalam rilis PBSI, Rabu (31/1/2024).

 BACA JUGA:

Hal senada juga diungkapkan Yere. Mantan tandem Pramudya Kusumawardana ini memiliki harapan dapat terus berkembang hingga meraih prestasi bersama dengan Rachmat.

“Senang bisa berpasangan dengan Rahmat, diberikan kembali kesempatan bertanding dan berpasangan dengan yang lebih muda. Ke depan kami ingin bisa berkembang bersama, awet dan berprestasi,” terang Yere.

Halaman:
1 2
