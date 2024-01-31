Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2024: Alwi Farhan Dipulangkan Tunggal Putra Belanda di 32 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |11:05 WIB
Hasil Thailand Masters 2024: Alwi Farhan Dipulangkan Tunggal Putra Belanda di 32 Besar
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Perjalanan tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan di Thailand Masters 2024 dipastikan terhenti di babak 32 besar. Hal itu karena ia kalah dari wakil Belanda, Mark Caljouw, pada Rabu (31/1/2024) pagi WIB.

Bermain selama 39 menit, Alwi kalah dua gim langsung. Tepatnya ia tumbang dengan skor 15-21 dan 14-21 dari Caljouw.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Nimibutr Stadium, Bangkok, Alwi cukup tertekan dari Caljouw. Kendati begitu, pemain muda Indonesia juga kerap memberikan perlawanan kepada pemain Belanda tersebut.

Namun sayangnya upaya Alwi belum membuahkan hasil manis. Dia harus tertinggal 8-11 di interval gim pertama dari Caljouw.

Alwi Farhan

Selepas interval, Alwi mencoba untuk memperkecil ketertinggalannya. Tapi sayang upayanya belum berhasil sehingga harus tertinggal 8-11 dari Caljouw.

Selepas interval, Alwi sempat memangkar ketertinggalannya menjadi 14-15. Tapi Caljouw juga mampu mempertahankan keunggulannya. Pemain Belanda itu berhasil keluar dari tekanan tersebut.

Halaman:
1 2
