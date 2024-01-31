Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Lanjut ke 16 Besar Usai Menang atas Wakil Taiwan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |10:35 WIB
Hasil Thailand Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Lanjut ke 16 Besar Usai Menang atas Wakil Taiwan
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, kembali tampil luar biasa dan berhasil menaklukkan wakil Taiwan, Ming Che Lu/Tang Kai We, di 32 besar Thailand Masters 2024, pada Rabu (31/1/2024) pagi WIB. Leo/Daniel pun bisa dikatakan menang mudah untuk bisa lolos ke babak 16 besar.

Sebab sang juara Indonesia Masters 2024 itu menang dalam waktu 28 menit saja. Tepatnya mereka menang dengan skor 21-12 dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Nimibutr Stadium, Bangkok, Leo/Daniel memulainya dengan sangat baik. Kampiun Indonesia Masters 2024 ini unggul cukup jauh atas Lu/Wei dengan skor 8-3.

Pasangan berjuluk The Babies itu tampak nyaman dalam melancarkan serangannya ke pertahanan wakil China Taipei tersebut. Alhasil, Leo/Daniel berhasil unggul 11-4 atas Lu/Wei di interval gim pertama.

Leo Rolly/Daniel Marthin

Selepas interval, Leo/Daniel semakin menjadi-jadi. Mereka tampa ampun menggempur pertahanan Lu/Wei sehingga berhasil unggul jauh 17-9. The Babies benar-benar diatas angina.

Leo/Daniel pun tidak menyia-nyiakan momentum. Alhasil, pasangan nomor 11 dunia itu berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12 atas pasangan China Taipei tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
