HOME SPORTS NETTING

Kisah Maria Kristin Peraih Medali Perunggu Olimpiade Beijing 2008, Begini Kondisinya Sekarang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |08:57 WIB
Kisah Maria Kristin Peraih Medali Perunggu Olimpiade Beijing 2008, Begini Kondisinya Sekarang
Mantan tunggal putri Indonesia, Maria Kristin bersama keluarga kecilnya. (Foto: Instagram/mariakristin25)
KISAH Maria Kristin peraih medali perunggu Olimpiade Beijing 2008 menarik untuk diketahui. Apalagi kini banyak yang tidak tahu kondisinya saat ini, padahal Maria Kristin adalah salah satu tunggal putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Bagaimana tidak, sampai saat ini Maria Kristin masih menjadi tunggal putri terakhir Indonesia yang pernah merebut medali Olimpiade. Maria Kristin tepatnya meraih medali perunggu saat mengikuti Olimpiade Beijing 2008.

Saat ini, Maria Kristin tampak berbahagia menjadi ibu rumah tangga. Terlihat dari akun instagram pribadinya, @mariakristin25, ia cukup sering membagikan momen dirinya bersama suami dan kedua anak mereka.

Hanya saja, jebolan PB Djarum itu sudah jarang membagikan kegiatan bermain bulu tangkis. Hal itu berarti ia benar-benar fokus dengan keluarga kecilnya tersebut.

Maria Kristin

Meski begitu, Maria Kristin akan tetap dikenang sebagai tunggal putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sejauh ini belum ada yang mampu menggantikan status Maria Kristin sebagai tunggal putri Indonesia terakhir yang mampu merebut medali di ajang sebesar Olimpiade.

Maria Kristin pun meraih medali perunggu Olimpiade Beijing 2008 usai menang atas wakil China, Lu Lan, lewat pertandingan yang berlangsung tiga set. Dia kalah dengan skor 11-21 di set pertama. Namun pemain jebolan PB Djarum itu bangkit di set kedua dan menang 21-13. Dia pun menutup set ketiga dengan kemenangan 21-15.

