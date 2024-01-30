3 Pebulutangkis Dunia yang Dikagumi Viktor Axelsen, Salah Satunya Ada Tunggal Putra Legendaris Malaysia!

3 pebulutangkis dunia yang dikagumi Viktor Axelsen akan diulas dalam artikel ini. Ketiga pemain itu tersebut pun berjasa besar untuk membawa Axelsen hingga di titik menjadi tunggal putra teratas yang tak tergoyahkan.

Ya, Viktor Axelsen saat ini memang menjadi pebulutangkis tunggal putra terbaik di dunia. Postur tubuh yang tinggi menjulang dengan skill yang sangat mumpuni membuat tunggal putra Denmark ini sangat sulit untuk dikalahkan di setiap pertandingan.

Berkat hal tersebut, wajar saja jika Viktor Axelsen telah meraih berbagai gelar bergengsi, mulai dari berbagai turnamen BWF Super Series, Kejuaraan Dunia, BWF World Tour Finals, hingga memenangkan Olimpiade.

Namun, sebelum mencapai semua prestasi itu, rupanya Viktor Axelsen banyak belajar dari banyak pebulutangkis legendaris. Siapa saja mereka? Berikut 3 pebulutangkis dunia yang dikagumi Viktor Axelsen.

Ketiga tunggal putra legendaris ini memang memiliki perjalanan karier yang sangat hebat. Ketiganya pernah meraih berbagai gelar bergengsi baik di turnamen BWF ataupun kontinental.

Baik Lin Dan, Lee Chong Wei, maupun Chen Long, ketiganya pernah menjadi lawan berat bagi Axelsen di awal-awal perjalanan kariernya. Ketiga pebulutangkis itu bahkan bisa dibilang merupakan momok mengerikan bagi pebulutangkis yang akrab disapa Papa Vega itu.