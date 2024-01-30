Jelang Debut di MotoGP 2024, Pedro Acosta Trauma Pasang Target Pribadi

SEPANG – Pembalap Red Bull GASGAS Tech3, Pedro Acosta, mengaku trauma pasang target pribadi jelang debut di MotoGP 2024. Alhasil, dia memilih tak memasang target khusus untuk menatap musim baru.

Acosta merupakan salah satu rookie yang ditunggu-tunggu penampilannya di MotoGP 2024. Sebab, dia adalah wonderkid di dunia balap motor karena prestasinya yang luar biasa di usia yang baru menginjak 19 tahun.

Pembalap asal Spanyol itu berhasil menjadi juara di Red Bull Rookies 2020 dan kemudian menyabet titel Moto3 dalam musim debutnya pada 2021. Lalu, Acosta sukses mendapat mahkota juara Moto2 2023 dengan raihan tujuh kemenangan.

Pencapaian manis itu membuat Acosta dipromosikan ke kelas utama oleh GASGAS. Dalam peluncuran tim Red Bull GASGAS Tech3 pada Senin 29 Januari 2024, Acosta pun secara resmi diperkenalkan kepada publik bersama rekan setimnya, Augusto Fernandez.

Namun, kendati memiliki catatan yang mentereng dalam kariernya, Acosta mengatakan dalam acara tersebut bahwa dia tak mau memasang target pribadi dalam debutnya di MotoGP 2024. Pasalnya, The Baby Shark -julukan Acosta- trauma dengan target yang pernah dibuatnya sendiri dalam debutnya di Moto2 pada 2022.

Kala itu, hasilnya justru jauh dari ekspektasinya. Acosta hanya mampu finis kelima dengan raihan tiga kemenangan saja.

“Sejujurnya, saya belum menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri. Satu-satunya musim di mana saya menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri adalah tahun 2022 dan Anda dapat melihat betapa buruknya permulaan saat itu,” kata Acosta dilansir dari Speedweek, Selasa (30/1/2024).