Tunggu Kontrak Baru, Pertamina Enduro VR46 Ingin Tetap Gunakan Motor Ducati

TAVULLIA – Alessio Salucci selaku Direktur Pertamina Enduro VR46 Racing Team mengatakan timnya ingin bertahan di Ducati. Ia pun berharap Ducati memberikan perpanjangan kontrak baru, sebelum MotoGP 2024 dimulai.

Kontrak Pertamina Enduro VR46 Racing Team bersama Ducati akan habis pada akhir musim 2024. Tim milik Valentino Rossi itu pun terus dikaitkan akan menjadi bagian dari Yamaha, setelah kontraknya selesai dengan Ducati.

Selain Yamaha, KTM juga tertarik memiliki tiga tim untuk MotoGP 2025. Pabrikan asal Austria itu pun akan mencoba untuk mengambil alih tim satelit yang ada.

Sementara Alessio Salucci mengatakan Pertamina Enduro VR46 Racing Team sudah memiliki opsi perpanjangan kontrak dua tahun bersama Ducati. Bahkan, ia mengaku ingin timnya tersebut tetap menjadi bagian dari Ducati.

“Kami sudah memiliki opsi dengan Ducati untuk tahun 2025 dan 2026. Tujuan saya adalah melanjutkan bersama Ducati," kata Alessio Salucci dikutip dari Crash, Selasa (30/1/2024).

Alessio Salucci pun berharap Ducati segera memberikan perpanjangan kontrak untuk Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sebelum MotoGP 2024 dimulai. Sebab, ia menilai hal tersebut adalah langkah yang baik untuk perkembangan timnya.