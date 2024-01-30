Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap MotoGP yang Perkuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Musim 2024, Nomor 1 Korban Marc Marquez

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |10:59 WIB
2 Pembalap MotoGP yang Perkuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Musim 2024, Nomor 1 Korban Marc Marquez
Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi akan berada satu tim di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

DUA pembalap MotoGP yang memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP 2024 menarik untuk di bahas. Salah satunya harus hengkang dari tim lama karena sosok Marc Marquez.

Tim milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team (sebelumnya Mooney VR46), tampil cukup baik pada MotoGP 2023 lalu. Duet Luca Marini-Marco Bezzecchi mampu memberikan ancaman para pembalap pabrikan. Nama terakhir bahkan sempat bersaing dalam perebutan gelar juara meski akhirnya terhenti di tengah jalan.

Kali ini, Okezone akan membahas dua pembalap MotoGP yang bakal memperkuat Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP 24. Siapa saja? berikut ulasannya.

Marco Bezzecchi


Pertama ada nama Marco Bezzecchi yang juga merupakan andalan tim VR46 musim lalu. Rider asal Italia ini merupakan salah satu anak didik Valentino Rossi di akademi balap miliknya.

Bezzecchi yang awalnya tidak terlalu diperhitungkan justru tampil mengejutkan sepanjang musim lalu. Ia bahkan berhasil finis di posisi ketiga pada klasemen akhir MotoGP 2024.

