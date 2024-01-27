Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal ke Final Indonesia Masters 2024, Lanny/Ribka Akui Kalah Tenaga dari Pasangan China

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |17:58 WIB
Gagal ke Final Indonesia Masters 2024, Lanny/Ribka Akui Kalah Tenaga dari Pasangan China
Lanny/Ribka gagal ke final Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, gagal melangkah ke final Indonesia Masters 2024 setelah tumbang dari unggulan keempat asal China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, di semifinal, dengan skor 14-21 dan 11-21. Mereka pun mengungkapkan salah satu penyebab kekalahan mereka dalam laga ini adalah karena kalah power dari sang lawa.

Dalam laga yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (27/1/2024) sore WIB itu, Lanny/Ribka kerepotan meladeni permainan lawan sejak awal sehingga langsung tertinggal 2-7 dan 6-11 saat interval. Meski sempat memangkas ketertinggalan menjadi 10-13 dan 14-17, mereka lengah di poin-poin kritis dan akhirnya tumbang 14-21 di gim pertama.

 

Pada gim kedua, pasangan ranking 31 dunia itu sering kali melakukan kesalahan yang membuat Liu/Tan dengan mudah unggul jauh 7-2 dan 11-4. Mereka benar-benar tak mampu memberikan perlawanan lagi sehingga semakin ketinggalan di angka 8-17 dan kemudian kalah dengan skor telak 11-21 dalam waktu 44 menit.

Selepas laga, Lanny/Ribka mengaku sedih gagal mencapai final Indonesia Masters 2024. Padahal, ini kesempatan emas bagi mereka untuk melaju ke partai puncak pertama mereka di turnamen BWF World Tour level Super 500.

 BACA JUGA:

Duet Pelatnas PBSI itu pun mengungkapkan kekalahan dari Liu/Tan disebabkan karena mereka kalah power dari sang lawan. Di samping itu, mereka juga sulit untuk mengembangkan permainan setelah terbawa oleh strategi musuh sejak awal.

“Yang pasti kita kalah power, itu nomor satu. Selain itu, kita sudah terbawa sama permainan mereka dari awal, jadi kita enggak bisa menerapkan pola permainan yang kita mau, dan mungkin itu bikin mereka jadi semakin pede sama permainan mereka,” jelas Ribka kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
