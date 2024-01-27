Jack Miller Tertekan Gara-Gara Pedro Acosta

MUNDERFING - Jack Miller diakui Manajer Tim Red Bull KTM Francesco Guidotti tengah tertekan gara-gara kehadiran Pedro Acosta. Sebab, kursinya bisa saja diambil sang rookie pada MotoGP 2025.

Naiknya Acosta pada MotoGP 2024 membuat Brad Binder dan Miller ketar-ketir. Sebab, ia dianggap sebagai salah satu pembalap muda potensial dan diprediksi akan bersinar di MotoGP.

Bukan tanpa sebab, Acosta telah membuktikan kualitasnya di Moto3 dan Moto2. Ia mampu menjadi juara dunia Moto3 2021 dan Moto2 2023, sehingga dipromosikan KTM ke MotoGP untuk berada di tim satelit GASGAS Factory Racing Tech3.

Guidotti menyadari semua pembalap mendapatkan tekanan terlalu cepat meski MotoGP 2024 belum dimulai. Ia mengatakan Red Bull KTM harus mengambil keputusan lebih cepat meski bukan pilihan bagus untuk pembalap maupun tim.

“Ini semacam tekanan yang datang kepada semua orang terlalu cepat. Kami harus mengambil keputusan di awal musim dan terkadang ini bukan yang terbaik bagi para pembalap dan juga bagi kami karena harus mengambil keputusan setelah beberapa balapan," kata Guidotti, dikutip dari Crash, Sabtu (27/1/2024).

Pria asal Italia itu mengatakan, Miller seperti pembalap lainnya yang juga telah merasakan tekanan sebelum MotoGP 2024. Namun, pembalap asal Australia punya kesempatan membuktikan diri, atau malah justru berada di bawah tekanan.