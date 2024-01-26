Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

International Indonesia Open 2024 Rangsang Kompetisi Biliar

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:30 WIB
International Indonesia Open 2024 Rangsang Kompetisi Biliar
Indonesia International Open 2024 menjadi turnamen biliar internasional pertama yang disorot dunia (Foto: Arif Julianto/MPI)
A
A
A

JAKARTA – International Indonesia Open 2024 telah selesai digelar. Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo mengucapkan selamat kepada para pemenang pagelaran internasional tersebut.

“Selamat kepada Albert Januarta dari Indonesia untuk kategori Junior U-17 9 Ball dan Jeffry Ignacio dari Filipina untuk kategori Senior 10 Ball, dan seluruh pemenang Indonesia International Open 2024,”tulis Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Jumat (26/01/2024).

Hary berharap dengan suksesnya penyelanggaraan International Indonesia Open 2024 bisa merangsang pertumbuhan atlet dan kompetisi biliar di Tanah Air.

“Event internasional yang terbesar dan pertama di Indonesia ini diikuti atlet-atlet terbaik dari 20 negara. Diharapkan nanti ke depannya bisa diikuti lebih banyak negara di dunia,”imbuh Hary.

Indonesia International Open 2024 menjadi turnamen biliar internasional pertama yang disorot dunia. untuk pertama kalinya Indonesia sebagai tuan rumah, sukses mengundang 20 negara dengan 144 atlet terbaik biliar dari berbagai negara untuk turut serta dan mangadu strategi di meja biliar.

Negara-negara yang ikut serta antara lain, Jepang, Korea, Hongkong, Vietnam, Singapura, Malaysia, Brunei, China Taipei, India, Filipina, Oman, Iran, Republik Ceko, Slovakia, Selandia Baru, Maldives, Spanyol, Yunani, dan Hungaria.

(Admiraldy Eka Saputra)

