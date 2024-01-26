Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2024: Lanny Tria/Ribka Sugiarto Melaju ke Semifinal!

JAKARTA - Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto melaju ke semifinal Indonesia Masters 2024 Super 500. Ganda putri tuan rumah itu menekuk Debora Jille/Cheryl Seinen di babak perempatfinal Indonesia Masters 2024 dengan skor 21-10 dan 21-16.

Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2024) sore WIB, Lanny/Ribka tampil meyakinkan pada awal gim pertama dan membuat Jille/Seinen kesulitan untuk mengimbanginya. Sebab, Lanny/Ribka mampu memimpin 7-0 atas wakil Belanda tersebut.

Performa apik yang terus diperlihatkan Lanny/Ribka membuatnya memimpin 11-1 atas lawannya di interval gim pertama. Kendati demikian, Lanny/Ribka justru kesulitan untuk menutup gim pertama dengan kemenangan menyakinkan.

Sebab, Jille/Seinen sempat bangkit dan mampu menambah beberapa poin. Kendati demikian, Lanny/Ribka berhasil mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-10.